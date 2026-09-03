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Головна Спорт Стало відомо, чи Маліновський з Батаговим поїдуть грати в Росію

Стало відомо, чи Маліновський з Батаговим поїдуть грати в Росію

Ua ru
3 вересня 2026 15:10
Українці Трабзонспора вирішили не грати проти Зеніта в Росії
Руслан Маліновський. Фото: "Трабзонспор"

Українські футболісти "Трабзонспора" Руслан Маліновський та Арсеній Батагов не гратимуть у товариському матчі із "Зенітом" у Санкт-Петербурзі. Обидва гравці відмовилися від поїздки до Росії.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал Ігоря Бурбаса.

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Раніше "Трабзонспор" офіційно підтвердив проведення товариського матчу із "Зенітом" 15 листопада на "Газпром Арені" у Санкт-Петербурзі.

Арсений Батагов
Арсеній Батагов. Фото: Трабзонспор"

Українці ухвалили рішення

За словами Бурбаса, Маліновський не має наміру їхати до країни-агресора та взагалі не хоче бути причетним до організації цього поєдинку. Крім того, 15 листопада півзахисник розраховує перебувати в розташуванні збірної України, хоча офіційний виклик від Української асоціації футболу поки не підтверджений.

Поїздка Батагова до Санкт-Петербурга також повністю виключена.

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Зазначимо, що російські клуби залишаються відстороненими від офіційних міжнародних турнірів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас це не заважає окремим клубам із Туреччини та Сербії проводити з ними товариські матчі.

У період проведення цього поєдинку збірна України гратиме матчі Ліги націй.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що Марта Костюк увійшла до числа трьох українських тенісисток, які здобули щонайменше десять перемог на кортах US Open.

Також Новини.LIVE писав про кадрові проблеми "Динамо" у воротах, які виникли після невдалого лікування Руслана Нещерета медичним штабом столичного клубу.

Руслан Маліновський Росія Арсеній Батагов Трабзонспор ФК Зеніт
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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