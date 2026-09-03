Українці Трабзонспора вирішили не грати проти Зеніта в Росії

Руслан Маліновський. Фото: "Трабзонспор"

Українські футболісти "Трабзонспора" Руслан Маліновський та Арсеній Батагов не гратимуть у товариському матчі із "Зенітом" у Санкт-Петербурзі. Обидва гравці відмовилися від поїздки до Росії.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал Ігоря Бурбаса.

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Раніше "Трабзонспор" офіційно підтвердив проведення товариського матчу із "Зенітом" 15 листопада на "Газпром Арені" у Санкт-Петербурзі.

Арсеній Батагов. Фото: Трабзонспор"

Українці ухвалили рішення

За словами Бурбаса, Маліновський не має наміру їхати до країни-агресора та взагалі не хоче бути причетним до організації цього поєдинку. Крім того, 15 листопада півзахисник розраховує перебувати в розташуванні збірної України, хоча офіційний виклик від Української асоціації футболу поки не підтверджений.

Поїздка Батагова до Санкт-Петербурга також повністю виключена.

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Зазначимо, що російські клуби залишаються відстороненими від офіційних міжнародних турнірів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас це не заважає окремим клубам із Туреччини та Сербії проводити з ними товариські матчі.

У період проведення цього поєдинку збірна України гратиме матчі Ліги націй.

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