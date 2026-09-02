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Головна Спорт Костюк встановила рекордне досягнення на US Open

Костюк встановила рекордне досягнення на US Open

Ua ru
2 вересня 2026 23:59
Марта Костюк увійшла до топ-3 українок за перемогами на US Open
Марта Костюк. Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк на US Open-2026 встановила знакове досягнення для вітчизняного тенісу. Після перемоги над американкою Слоун Стівенс вона стала лише третьою українкою, якій вдалося здобути 10 перемог в основній сітці Відкритого чемпіонату США.

Про досягнення українки повідомив портал Новини.LIVE.

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Костюк увійшла до історії українського тенісу на US Open

У другому колі турніру Костюк, яка посідає 11-те місце у рейтингу WTA, обіграла Стівенс з рахунком 6:1, 7:5. Матч тривав 1 годину 27 хвилин.

Українка виконала вісім ейсів, припустилася трьох подвійних помилок, реалізувала чотири з десяти брейкпойнтів та відіграла три з чотирьох брейкпойнтів суперниці.

Ця перемога стала для Костюк десятою в основній сітці US Open. За цим показником вона поступається лише Еліні Світоліні, яка має 25 виграних матчів, та Катерині Володько (Бондаренко), в активі якої 11 перемог.

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Для Костюк це вже сьомий поспіль виступ в основній сітці американського турніру Grand Slam. Найкращим результатом українки на US Open залишається вихід до четвертого кола у 2025 році.

У третьому раунді US Open-2026 Костюк зустрінеться з переможницею матчу між австралійкою Кімберлі Біррелл та росіянкою Катериною Александровою.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що відомий український боксер, чемпіон світу був затриманий поліцією та мобілізований.

Також Новини.LIVE повідомляв про двох кандидатів на посаду головного тренера "Динамо" замість Ігоря Костюка.

Теніс WTA Марта Костюк українські тенісисти US Open
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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