Марта Костюк вошла в тройку лучших украинок по количеству побед на US Open

Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк на US Open-2026 установила знаковое достижение для отечественного тенниса. После победы над американкой Слоун Стивенс она стала лишь третьей украинкой, которой удалось одержать 10 побед в основной сетке Открытого чемпионата США.

Об этом достижении украинки сообщил портал Новини.LIVE.

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Костюк вошла в историю украинского тенниса на US Open

Во втором круге турнира Костюк, занимающая 11-е место в рейтинге WTA, обыграла Стивенс со счетом 6:1, 7:5. Матч длился 1 час 27 минут.

Украинка выполнила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки, реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов и отыграла три из четырех брейк-пойнтов соперницы.

Эта победа стала для Костюк десятой в основной сетке US Open. По этому показателю она уступает лишь Элине Свитолиной, у которой 25 выигранных матчей, и Екатерине Володько (Бондаренко), в активе которой 11 побед.

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Для Костюк это уже седьмое подряд выступление в основной сетке американского турнира серии Grand Slam. Лучшим результатом украинки на US Open остается выход в четвертый круг в 2025 году.

В третьем раунде US Open-2026 Костюк встретится с победительницей матча между австралийкой Кимберли Биррелл и россиянкой Екатериной Александровой.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что известный украинский боксер, чемпион мира, был задержан полицией и мобилизован.

Также Новини.LIVE сообщал о двух кандидатах на должность главного тренера "Динамо" вместо Игоря Костюка.