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Головна Спорт Трабзонспор Маліновського та Батагова зіграє з російським Зенітом

Трабзонспор Маліновського та Батагова зіграє з російським Зенітом

Ua ru
2 вересня 2026 19:27
Трабзонспор проведе товариський матч в Росії
Руслан Маліновський. Фото: "Трабзонспор"

Турецький "Трабзонспор", за який виступають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, проведе товариський матч на території Росії. Суперником команди стане петербурзький "Зеніт".

Про рішення зіграти з росіянами повідомила пресслужба клубу, передає портал Новини.LIVE.

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Арсений Батагов
Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

"Трабзонспор" зіграє в Росії

Товариський матч між "Трабзонспором" і "Зенітом" запланований на 15 листопада. Зустріч відбудеться на "Газпром Арені" у Санкт-Петербурзі.

Рішення турецького клубу не викликало здивування, оскільки раніше подібні товариські матчі з російськими командами проводив і "Фенербахче".

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські клуби та національна збірна відсторонені від офіційних турнірів УЄФА та ФІФА. Водночас це не поширюється на проведення товариських матчів.

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Зазначимо, що "Трабзонспор" залишився без головного тренера. Після невдалого старту сезону та вильоту з Ліги Європи клуб припинив співпрацю з Фатіхом Текке.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про боксера Євгена Хитрова, який жалівся, що був мобілізований до Збройних сил України.

Також Новини.LIVE повідомляв, що в "Динамо" визначаються з майбутнім тренерського штабу та вивчають кандидатури Мацея Кендзьорека і Сергія Кравченка.

Руслан Маліновський товариські матчі Арсеній Батагов Трабзонспор ФК Зеніт
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен
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