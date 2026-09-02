Трабзонспор проведе товариський матч в Росії

Трабзонспор Маліновського та Батагова зіграє з російським Зенітом
Турецький "Трабзонспор", за який виступають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, проведе товариський матч на території Росії. Суперником команди стане петербурзький "Зеніт".
Про рішення зіграти з росіянами повідомила пресслужба клубу, передає портал Новини.LIVE.
"Трабзонспор" зіграє в Росії
Товариський матч між "Трабзонспором" і "Зенітом" запланований на 15 листопада. Зустріч відбудеться на "Газпром Арені" у Санкт-Петербурзі.
Рішення турецького клубу не викликало здивування, оскільки раніше подібні товариські матчі з російськими командами проводив і "Фенербахче".
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські клуби та національна збірна відсторонені від офіційних турнірів УЄФА та ФІФА. Водночас це не поширюється на проведення товариських матчів.
Зазначимо, що "Трабзонспор" залишився без головного тренера. Після невдалого старту сезону та вильоту з Ліги Європи клуб припинив співпрацю з Фатіхом Текке.
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