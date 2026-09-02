Трабзонспор проведе товариський матч в Росії

Руслан Маліновський. Фото: "Трабзонспор"

Турецький "Трабзонспор", за який виступають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, проведе товариський матч на території Росії. Суперником команди стане петербурзький "Зеніт".

Про рішення зіграти з росіянами повідомила пресслужба клубу, передає портал Новини.LIVE.

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Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

"Трабзонспор" зіграє в Росії

Товариський матч між "Трабзонспором" і "Зенітом" запланований на 15 листопада. Зустріч відбудеться на "Газпром Арені" у Санкт-Петербурзі.

Рішення турецького клубу не викликало здивування, оскільки раніше подібні товариські матчі з російськими командами проводив і "Фенербахче".

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські клуби та національна збірна відсторонені від офіційних турнірів УЄФА та ФІФА. Водночас це не поширюється на проведення товариських матчів.

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