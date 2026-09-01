Трабзонспор офіційно звільнив головного тренера Фатіха Текке

Фатіх Текке. Фото: "Трабзонспор"

Турецький "Трабзонспор" офіційно припинив співпрацю з головним тренером Фатіхом Текке. Рішення було ухвалене після невдалого старту сезону та вильоту команди з Ліги Європи.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт "Трабзонспора".

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Birlikte yürüdüğümüz bu yolculukta verdiğin emek ve mücadele için teşekkürler Fatih Tekke. pic.twitter.com/XgNi8EwzGn — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2026

Текке залишив клуб

У "Трабзонспорі" повідомили, що після зустрічі з керівництвом сторони дійшли згоди про дострокове розірвання контракту.

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Раніше Текке подав у відставку після розгромної поразки від "Ференцвароша" (0:4) у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги Європи. Спочатку керівництво клубу не прийняло його заяву, однак згодом сторони все ж домовилися про припинення співпраці.

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У матчі з "Ференцварошем" українець Руслан Маліновський отримав пряму червону картку вже на 13-й хвилині, а "Трабзонспор" догравав зустріч удев'ятьох і програв з рахунком 0:4. За сумою двох матчів турецький клуб поступився 0:5, вилетів з Ліги Європи та продовжить виступи в основному етапі Ліги конференцій. Після цього турецькі вболівальники різко розкритикували Маліновського та керівництво клубу, яке запросило українського футболіста.

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Фатіх Текке очолив "Трабзонспор" у березні 2025 року. Під його керівництвом команда посіла третє місце в чемпіонаті Туреччини та виграла Кубок країни.

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