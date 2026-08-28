Трабзонспор після видалення Маліновського зазнав розгрому від Ференцвароша

Матч "Ференцварош" — "Трабзонспор". Фото: "Ференцварош"

Український півзахисник Руслан Маліновський отримав червону картку в матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги Європи проти "Ференцвароша". "Трабзонспор" у цій зустрічі зазнав розгромної поразки та завершив виступи в турнірі.

Про поразку "Трабзонспора" повідомив портал Новини.LIVE.

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💥 Trabzonspor, Macaristan'da Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. #UEL



🟥 13' Ruslan Malinovsky

⚽ 19' Callum O'Dowda

⚽ 54' Marius Corbu

🟥 57' Sidny Cabral

⚽ 59' Bamidele Yusuf (P)

⚽ 86' Krisztian Lisztes



🇹🇷… pic.twitter.com/3uIZEHy8Wt — Kontraspor (@Kontrasporcom) August 27, 2026

Провальна гра Маліновського

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі "Трабзонспора" на матч проти "Ференцвароша". Однак українець провів на полі лише 13 хвилин, після чого отримав пряму червону картку за порушення правил і залишив свою команду в меншості.

Господарі швидко скористалися чисельною перевагою. Ще до перерви рахунок відкрив Каллум О'Доуда, а в другому таймі Корбу, Деле та Лістеш довели справу до розгрому — 4:0.

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Ситуація для турецького клубу ще більше ускладнилася на 57-й хвилині, коли другу червону картку отримав захисник Сідні Кабрал. У підсумку "Трабзонспор" догравав матч удев'ятьох.

Поразка з рахунком 0:4 означала виліт турецької команди з Ліги Європи. За сумою двох матчів "Трабзонспор" поступився "Ференцварошу" із загальним рахунком 0:5.

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