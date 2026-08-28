Трабзонспор після видалення Маліновського зазнав розгрому від Ференцвароша

Ференцварош розгромив Трабзонспор: Маліновський підвів команду
Український півзахисник Руслан Маліновський отримав червону картку в матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги Європи проти "Ференцвароша". "Трабзонспор" у цій зустрічі зазнав розгромної поразки та завершив виступи в турнірі.
Про поразку "Трабзонспора" повідомив портал Новини.LIVE.
💥 Trabzonspor, Macaristan'da Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. #UEL— Kontraspor (@Kontrasporcom) August 27, 2026
🟥 13' Ruslan Malinovsky
⚽ 19' Callum O'Dowda
⚽ 54' Marius Corbu
🟥 57' Sidny Cabral
⚽ 59' Bamidele Yusuf (P)
⚽ 86' Krisztian Lisztes
🇹🇷… pic.twitter.com/3uIZEHy8Wt
Провальна гра Маліновського
Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі "Трабзонспора" на матч проти "Ференцвароша". Однак українець провів на полі лише 13 хвилин, після чого отримав пряму червону картку за порушення правил і залишив свою команду в меншості.
Господарі швидко скористалися чисельною перевагою. Ще до перерви рахунок відкрив Каллум О'Доуда, а в другому таймі Корбу, Деле та Лістеш довели справу до розгрому — 4:0.
Ситуація для турецького клубу ще більше ускладнилася на 57-й хвилині, коли другу червону картку отримав захисник Сідні Кабрал. У підсумку "Трабзонспор" догравав матч удев'ятьох.
Поразка з рахунком 0:4 означала виліт турецької команди з Ліги Європи. За сумою двох матчів "Трабзонспор" поступився "Ференцварошу" із загальним рахунком 0:5.
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