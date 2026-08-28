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Главная Спорт Ференцварош разгромил Трабзонспор: Малиновский подвел команду

Ференцварош разгромил Трабзонспор: Малиновский подвел команду

Ua ru
28 августа 2026 00:36
Трабзонспор после удаления Малиновского потерпел разгром от Ференцвароша
Матч "Ференцварош" — "Трабзонспор". Фото: "Ференцварош"

Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил красную карточку в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против "Ференцвароша". "Трабзонспор" в этой встрече потерпел разгромное поражение и завершил выступления в турнире.

О поражении "Трабзонспора" сообщил портал Новини.LIVE.

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Провальный матч Малиновского

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Трабзонспора2 на матч против "Ференцвароша". Однако украинец провёл на поле всего 13 минут, после чего получил прямую красную карточку за нарушение правил и оставил свою команду в меньшинстве.

Хозяева быстро воспользовались численным преимуществом. Еще до перерыва счет открыл Каллум О'Доуда, а во втором тайме Корбу, Деле и Листеш довели дело до разгрома — 4:0.

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Ситуация для турецкого клуба ещё больше осложнилась на 57-й минуте, когда вторую красную карточку получил защитник Сидни Кабрал. В итоге "Трабзонспор" доигрывал матч вдевятером.

Поражение со счетом 0:4 означало вылет турецкой команды из Лиги Европы. По сумме двух матчей "Трабзонспор" уступил "Ференцварошу" с общим счетом 0:5.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Филип Хргович не считает Мозеса Итауму непобедимым и рассчитывает прервать успешную серию британского тяжеловеса.

Также Новини.LIVE писал, что Ярослава Магучих в мировом рейтинге уступает Николе Олислагерс, а в целом в десятку сильнейших вошли три украинки.

Лига Европы Руслан Малиновский еврокубки Ференцварош Трабзонспор
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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