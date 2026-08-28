Трабзонспор после удаления Малиновского потерпел разгром от Ференцвароша

Ференцварош разгромил Трабзонспор: Малиновский подвел команду
Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил красную карточку в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против "Ференцвароша". "Трабзонспор" в этой встрече потерпел разгромное поражение и завершил выступления в турнире.
О поражении "Трабзонспора" сообщил портал Новини.LIVE.
💥 «Трабзонспор», уступив в Венгрии «Ференцварошу» со счётом 4:0, выбыл из Лиги Европы и продолжит своё выступление в Лиге конференций. #UEL— Kontraspor (@Kontrasporcom) 27 августа 2026
🟥 13' Руслан Малиновский
⚽ 19' Каллум О'Дауда
⚽ 54' Мариус Корбу
🟥 57' Сидни Кабрал
⚽ 59' Бамиделе Юсуф (П)
⚽ 86' Криштиан Листес
🇹🇷… pic.twitter.com/3uIZEHy8Wt
Провальный матч Малиновского
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Трабзонспора2 на матч против "Ференцвароша". Однако украинец провёл на поле всего 13 минут, после чего получил прямую красную карточку за нарушение правил и оставил свою команду в меньшинстве.
Хозяева быстро воспользовались численным преимуществом. Еще до перерыва счет открыл Каллум О'Доуда, а во втором тайме Корбу, Деле и Листеш довели дело до разгрома — 4:0.
Ситуация для турецкого клуба ещё больше осложнилась на 57-й минуте, когда вторую красную карточку получил защитник Сидни Кабрал. В итоге "Трабзонспор" доигрывал матч вдевятером.
Поражение со счетом 0:4 означало вылет турецкой команды из Лиги Европы. По сумме двух матчей "Трабзонспор" уступил "Ференцварошу" с общим счетом 0:5.
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