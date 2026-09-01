Трабзонспор официально уволил главного тренера Фатиха Текке

Фатих Текке. Фото: «Трабзонспор»

Турецкий "Трабзонспор" официально прекратил сотрудничество с главным тренером Фатихом Текке. Решение было принято после неудачного старта сезона и вылета команды из Лиги Европы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Трабзонспора".

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Birlikte yürüdüğümüz bu yolculukta verdiğin emek ve mücadele için teşekkürler Fatih Tekke. pic.twitter.com/XgNi8EwzGn — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2026

Текке покинул клуб

В "Трабзонспоре" сообщили, что после встречи с руководством стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта.

Ранее Текке подал в отставку после разгромного поражения от "Ференцвароша" (0:4) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Сначала руководство клуба не приняло его заявление, однако впоследствии стороны все же договорились о прекращении сотрудничества.

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В матче с "Ференцварошем" украинец Руслан Малиновский получил прямую красную карточку уже на 13-й минуте, а "Трабзонспор" доигрывал встречу вдевятером и проиграл со счетом 0:4. По сумме двух матчей турецкий клуб уступил 0:5, вылетел из Лиги Европы и продолжит выступления в основном этапе Лиги конференций. После этого турецкие болельщики резко раскритиковали Малиновского и руководство клуба, пригласившее украинского футболиста.

Фатих Текке возглавил "Трабзонспор" в марте 2025 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Турции и выиграла Кубок страны.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что одним из вариантов для Михаила Мудрика стал "Тоттенхэм", возглавляемый знакомым украинцу Роберто Де Дзерби.

Также Новини.LIVE писал о завершении международной карьеры Лионеля Месси, который решил больше не выступать за сборную Аргентины.