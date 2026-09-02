Трабзонспор проведет товарищеский матч в России

Руслан Малиновский. Фото: "Трабзонспор"

Турецкий "Трабзонспор", за который выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов, проведет товарищеский матч на территории России. Соперником команды станет петербургский "Зенит".

О решении сыграть с россиянами сообщила пресс-служба клуба, передает портал Новини.LIVE.

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Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

"Трабзонспор" сыграет в России

Товарищеский матч между "Трабзонспором" и "Зенитом" запланирован на 15 ноября. Встреча состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Решение турецкого клуба не вызвало удивления, поскольку ранее подобные товарищеские матчи с российскими командами проводил и "Фенербахче".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские клубы и национальная сборная отстранены от официальных турниров УЕФА и ФИФА. В то же время это не распространяется на проведение товарищеских матчей.

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