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Главная Спорт Трабзонспор Малиновского и Батагова сыграет с российским Зенитом

Трабзонспор Малиновского и Батагова сыграет с российским Зенитом

Ua ru
2 сентября 2026 19:27
Трабзонспор проведет товарищеский матч в России
Руслан Малиновский. Фото: "Трабзонспор"

Турецкий "Трабзонспор", за который выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов, проведет товарищеский матч на территории России. Соперником команды станет петербургский "Зенит".

О решении сыграть с россиянами сообщила пресс-служба клуба, передает портал Новини.LIVE.

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Арсений Батагов
Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

"Трабзонспор" сыграет в России

Товарищеский матч между "Трабзонспором" и "Зенитом" запланирован на 15 ноября. Встреча состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Решение турецкого клуба не вызвало удивления, поскольку ранее подобные товарищеские матчи с российскими командами проводил и "Фенербахче".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские клубы и национальная сборная отстранены от официальных турниров УЕФА и ФИФА. В то же время это не распространяется на проведение товарищеских матчей.

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Отметим, что "Трабзонспор" остался без главного тренера. После неудачного старта сезона и вылета из Лиги Европы клуб прекратил сотрудничество с Фатихом Текке.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о боксере Евгении Хитрове, который жаловался, что был мобилизован в Вооруженные силы Украины.

Также Новини.LIVE сообщал, что в "Динамо" определяются с будущим тренерского штаба и изучают кандидатуры Мацея Кендзерека и Сергея Кравченко.

Руслан Малиновский товарищеские матчи Арсений Батагов Трабзонспор ФК Зенит
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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