Украинцы из Трабзонспора решили не играть против Зенита в России

Руслан Малиновский. Фото: "Трабзонспор"

Украинские футболисты "Трабзонспора" Руслан Малиновский и Арсений Батагов не примут участия в товарищеском матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Оба игрока отказались от поездки в Россию.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Игоря Бурбаса.

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Ранее "Трабзонспор" официально подтвердил проведение товарищеского матча с "Зенитом" 15 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Украинцы приняли решение

По словам Бурбаса, Малиновский не намерен ехать в страну-агрессора и вообще не хочет быть причастным к организации этого матча. Кроме того, 15 ноября полузащитник рассчитывает находиться в расположении сборной Украины, хотя официальный вызов от Украинской ассоциации футбола пока не подтвержден.

Поездка Батагова в Санкт-Петербург также полностью исключена.

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Отметим, что российские клубы остаются отстраненными от официальных международных турниров после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время это не мешает отдельным клубам из Турции и Сербии проводить с ними товарищеские матчи.

В период проведения этого матча сборная Украины будет играть матчи Лиги наций.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Марта Костюк вошла в число трех украинских теннисисток, одержавших не менее десяти побед на кортах US Open.

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