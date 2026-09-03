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Главная Спорт Стало известно, поедут ли Малиновский и Батагов играть в Россию

Стало известно, поедут ли Малиновский и Батагов играть в Россию

Ua ru
3 сентября 2026 15:10
Украинцы из Трабзонспора решили не играть против Зенита в России
Руслан Малиновский. Фото: "Трабзонспор"

Украинские футболисты "Трабзонспора" Руслан Малиновский и Арсений Батагов не примут участия в товарищеском матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Оба игрока отказались от поездки в Россию.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Игоря Бурбаса.

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Ранее "Трабзонспор" официально подтвердил проведение товарищеского матча с "Зенитом" 15 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Арсений Батагов
Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Украинцы приняли решение

По словам Бурбаса, Малиновский не намерен ехать в страну-агрессора и вообще не хочет быть причастным к организации этого матча. Кроме того, 15 ноября полузащитник рассчитывает находиться в расположении сборной Украины, хотя официальный вызов от Украинской ассоциации футбола пока не подтвержден.

Поездка Батагова в Санкт-Петербург также полностью исключена.

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Отметим, что российские клубы остаются отстраненными от официальных международных турниров после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время это не мешает отдельным клубам из Турции и Сербии проводить с ними товарищеские матчи.

В период проведения этого матча сборная Украины будет играть матчи Лиги наций.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Марта Костюк вошла в число трех украинских теннисисток, одержавших не менее десяти побед на кортах US Open.

Также Новини.LIVE писал о кадровых проблемах "Динамо" в воротах, которые возникли после неудачного лечения Руслана Нещерета медицинским штабом столичного клуба.

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Руслан Малиновский Россия Арсений Батагов Трабзонспор ФК Зенит
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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