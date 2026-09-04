Динамо ведет переговоры о возвращении Бущана из Полесья

Георгий Бущан. Фото: "Полесье"

Киевское "Динамо" может вернуть своего воспитанника Георгия Бущана. Причиной такого решения стало затянувшееся отсутствие основного вратаря Руслана Нещерета, который продолжает восстановление после травмы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал BurBuzz.

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Георгий Бущан. Фото: "Полесье"

Бущан может снова стать игроком "Динамо"

По информации источника, стороны ведут переговоры об аренде 32-летнего вратаря. Бущан является воспитанником "Динамо" и готов вернуться в родной клуб, чтобы помочь команде, пока Нещерет продолжает восстановление после травмы.

В нынешнем сезоне Бущан провел три матча в чемпионате Украины за "Полесье", пропустил четыре мяча и не сыграл ни одного матча "на ноль".

Назар Макаренко. Фото: "Александрия"

В "Полесье" уже определились с заменой

Как утверждает источник, житомирский клуб уже работает над поиском нового вратаря. Основным кандидатом на замену Бущану является 18-летний Назар Макаренко из "Александрии".

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В прошлом сезоне голкипер дебютировал в украинской Премьер-лиге, а летом его трансфером интересовались "Карпаты". Теперь, по информации источника, "Полесье" близко к полноценному подписанию молодого вратаря.

Бущан является воспитанником академии "Динамо" и выступал за первую команду киевлян с 2016 по 2025 год. За это время он дважды стал чемпионом Украины, дважды выиграл Кубок Украины и трижды — Суперкубок страны.

В январе 2025 года вратарь перешел в саудовский "Аль-Шабаб", после чего выступал за "Полесье" на правах аренды. Летом житомирский клуб подписал голкипера уже как свободного агента, заключив с ним контракт до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Бущана составляет 2 млн евро.

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