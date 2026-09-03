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Головна Спорт Динамо купило нового футболіста: що він сказав про Україну

Динамо купило нового футболіста: що він сказав про Україну

Ua ru
3 вересня 2026 22:36
Динамо оголосило про трансфер одного з найшвидших гравців чемпіонату Швейцарії
Кеассе Ба після підписання контракту. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" офіційно оголосило про підписання п'ятирічного контракту з івуарійським вінгером Кеассе Ба. 21-річний футболіст виступатиме за столичний клуб під 42-м номером.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт "Динамо".

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Кеассе Ба
Кеассе Ба. Фото: "Динамо" Київ

Ба про перехід до "Динамо"

Після підписання контракту новачок киян зізнався, що дуже радий почати новий етап кар'єри.

"Дуже радий приєднатися до клубу! Відчуваю зараз багато позитивних емоцій. Вдячний усім, хто допоміг зробити цей перехід реальністю", — сказав Ба.

За словами Кеассе, рішення про перехід було непростим, однак він обрав "Динамо" через його історію та статус.

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"Динамо — титулований клуб із видатною історією, тому зробив свій вибір на його користь", — додав гравець.

Івуарієць також розповів про свої сильні якості, зазначивши, що вже має достатній досвід на дорослому рівні, а його швидкість здатна створювати серйозні проблеми захисникам суперників.

Наприкінці першого інтерв'ю Ба звернувся до вболівальників та закликав їх підтримувати команду з трибун.

Кеассе Ба
Кеассе Ба. Фото: "Динамо" Київ

Новачок раніше грав у Швейцарії

Кеассе розпочав професійну кар'єру в Кот-д'Івуарі, після чого у лютому 2025 року перейшов до вірменського "Арарата". За клуб він провів 12 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

У липні 2025 року Ба став гравцем швейцарської "Лозанни-Уші". За цей час він зіграв 44 матчі, в яких відзначився 12 голами та п'ятьма асистами. Поточний сезон івуарієць також розпочав результативно — у п'яти поєдинках він забив чотири м'ячі та зробив одну гольову передачу.

Основною позицією футболіста є правий вінгер, однак він також може зіграти на лівому фланзі атаки та в центрі нападу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про позицію росіян, які не погодилися виконувати умову щодо засудження війни для допуску до турнірів.

Також Новини.LIVE повідомляв, чи вирушать українські футболісти Руслан Маліновський та Арсеній Батагов разом із "Трабзонспором" на матч у Росії.

футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ Кеассе Ба
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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