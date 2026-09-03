Російським спортсменам заборонять засуджувати війну для допуску до змагань

Російські лижники на змаганнях. Фото: росЗМІ

Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) дозволила російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях лише після підписання декларації про нейтралітет. На це рішення вже відреагував міністр спорту та президент Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на росЗМІ та офіційну заяву FIS.

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Росія не йде на поступки

За словами Дегтярьова, російська сторона уважно перевірить текст декларації, яку спортсменам необхідно буде підписати для отримання нейтрального статусу. Він наголосив, що Москва не погодиться на документ, якщо той міститиме вимоги щодо засудження війни або російських військових.

"Якщо говоримо про нейтральність, то цей документ має бути нейтральним", — заявив Дегтярьов.

Які умови висунула FIS

Рада FIS ухвалила рішення допустити російських і білоруських спортсменів до окремих міжнародних стартів у сезоні-2026/27 лише в нейтральному статусі. Вони не матимуть права використовувати прапор, гімн, форму чи будь-яку іншу державну символіку.

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Ключовою умовою допуску стане підписання декларації про нейтралітет. Крім того, спортсмени та представники команд не повинні мати зв'язків зі збройними силами або силовими структурами своїх країн. Виконання цих вимог FIS контролюватиме протягом усього сезону, а за порушення передбачені санкції.

Перегляд правил став можливим після того, як у липні 2026 року Міжнародний олімпійський комітет змінив свої рекомендації щодо участі російських спортсменів у міжнародних турнірів. Після цього низка міжнародних федерацій почала переглядати власні обмеження. Раніше FIS залишалася однією з федерацій, яка не поспішала допускати російських і білоруських спортсменів, але її попередні рішення були предметом судових оскаржень.

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