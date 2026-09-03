Российским спортсменам запретят осуждать войну для допуска к соревнованиям

Российские лыжники на соревнованиях. Фото: российские СМИ

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях только после подписания декларации о нейтралитете. На это решение уже отреагировал министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и официальное заявление FIS.

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Россия не идет на уступки

По словам Дегтярева, российская сторона внимательно изучит текст декларации, которую спортсменам необходимо будет подписать для получения нейтрального статуса. Он подчеркнул, что Москва не согласится на документ, если в нем будут содержаться требования об осуждении войны или российских военных.

"Если речь идет о нейтральности, то этот документ должен быть нейтральным", — заявил Дегтярев.

Какие условия выдвинула FIS

Совет FIS принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к отдельным международным стартам в сезоне 2026/27 только в нейтральном статусе. Они не будут иметь права использовать флаг, гимн, форму или любую другую государственную символику.

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Ключевым условием допуска станет подписание декларации о нейтралитете. Кроме того, спортсмены и представители команд не должны иметь связей с вооруженными силами или силовыми структурами своих стран. Выполнение этих требований FIS будет контролировать в течение всего сезона, а за нарушения предусмотрены санкции.

Пересмотр правил стал возможен после того, как в июле 2026 года Международный олимпийский комитет изменил свои рекомендации относительно участия российских спортсменов в международных турнирах. После этого ряд международных федераций начал пересматривать собственные ограничения. Ранее FIS оставалась одной из федераций, которая не спешила допускать российских и белорусских спортсменов, но ее предыдущие решения были предметом судебных обжалований.

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