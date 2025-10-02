Видео
Звезда мирового спорта против допуска России на Олимпиаду-2026

Звезда мирового спорта против допуска России на Олимпиаду-2026

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 15:37
Линн Сван выступила против допуска россиян на Олимпиаду-2026
Линн Сван на пьедестале. Фото: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

Звёздная лыжница из Швеции Линн Сван заявила, что категорически не поддерживает участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года. Спортсменка подчеркнула, что в условиях продолжающейся войны в Украине разговоры о возвращении представителей РФ на крупнейший турнир выглядят неуместно.

Лыжница отметила, что готова рассматривать даже радикальные шаги, сообщает Expressen.

По словам Линн Сван, ситуация в мире остается неизменной, и любые сомнения по поводу статуса России на международной арене вызывают у нее возмущение. Сван уже несколько лет входит в число ведущих атлеток Кубка мира и имеет широкий авторитет в лыжных гонках. Поэтому ее заявление стало одним из наиболее громких на фоне обсуждения возможного допуска россиян к соревнованиям в Милане. 

Линн Сван
Линн Сван во время гонки. Фото: Grega Valancic/VOIGT/Getty Images

Позиция Международной федерации

В июле FIS официально подтвердила продление отстранения российских спортсменов. Однако на прошлой неделе федерация обсуждала вариант допуска к Олимпиаде, что и стало поводом для жесткой реакции шведской звезды.

"Если говорить честно, я не хочу видеть россиян на Олимпийских играх. Сейчас в мире нет перемен, поэтому даже разговоры о таком шаге вызывают неприятные чувства. Я не уверена, как отреагирую, если окажусь на старте рядом с ними. Но надеюсь, что в любой ситуации сумею сохранить спокойствие и выдержку", — заявила Сван. 

Напомним, в киевском "Динамо" объяснили позицию по поводу трансфера одного из лидеров команды. 

Также генеральный директор "бело-синих" откровенно рассказал о ситуации с главным тренером команды.  

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
