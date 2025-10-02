Линн Сван выступила против допуска россиян на Олимпиаду-2026

Звезда мирового спорта против допуска России на Олимпиаду-2026
Звёздная лыжница из Швеции Линн Сван заявила, что категорически не поддерживает участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года. Спортсменка подчеркнула, что в условиях продолжающейся войны в Украине разговоры о возвращении представителей РФ на крупнейший турнир выглядят неуместно.
Лыжница отметила, что готова рассматривать даже радикальные шаги, сообщает Expressen.
По словам Линн Сван, ситуация в мире остается неизменной, и любые сомнения по поводу статуса России на международной арене вызывают у нее возмущение. Сван уже несколько лет входит в число ведущих атлеток Кубка мира и имеет широкий авторитет в лыжных гонках. Поэтому ее заявление стало одним из наиболее громких на фоне обсуждения возможного допуска россиян к соревнованиям в Милане.
Позиция Международной федерации
В июле FIS официально подтвердила продление отстранения российских спортсменов. Однако на прошлой неделе федерация обсуждала вариант допуска к Олимпиаде, что и стало поводом для жесткой реакции шведской звезды.
"Если говорить честно, я не хочу видеть россиян на Олимпийских играх. Сейчас в мире нет перемен, поэтому даже разговоры о таком шаге вызывают неприятные чувства. Я не уверена, как отреагирую, если окажусь на старте рядом с ними. Но надеюсь, что в любой ситуации сумею сохранить спокойствие и выдержку", — заявила Сван.
