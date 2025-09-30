Сан-Сиро снесут: Милан и Интер построят новый стадион к Евро-2032

Стадион Сан-Сиро. Фото: Reuters

В Милане вскоре снесут легендарный стадион "Сан-Сиро", официальное название которого "Джузеппе Меацца". Эта арена является домашней для "Милана" и "Интера" и считается одной из крупнейших в Европе.

Инсайдер Николо Скири в соцсети X сообщил, что миланские клубы договорились о выкупе арены у горсовета и ее сносе для строительства современного стадиона к Евро-2032.

Реклама

Читайте также:

Стадион "Сан-Сиро". Фото: Reuters

В Италии снесут легендарный стадион

"Сан-Сиро", который был построен в 1926 году, принимал ЧМ-1934, ЧМ-1990, Евро-1980 и финалы ЛЧ 1965, 1970, 2001 и 2016 годов.

Арена вмещает более 75 тысяч мест и последняя реставрация на ней проводилась в 1989 году.

Ранее в УЕФА признали арену непригодной для Евро-2032 из-за устаревшей инфраструктуры. Поэтому более активно начали действовать "Милан" и "Интер", нуждающиеся в современном стадионе, что даст возможность больше зарабатывать средств.

Снос "Сан-Сиро" будет стоить 14 млн евро, которые заплатят клубы. За это городские власти сохранят за ними землю под ареной.

Арена, которой в 2026 году исполнится 100 лет, примет церемонию открытия Зимней Олимпиады-2026 в Милане-Кортина. Строительство нового стадиона стартует в 2027-м и продлится до 2031-го года.

Напомним, ранее вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пожаловался на свой статус запасного голкипера.

Стали известны малоизвестные факты из жизни главы УАФ Андрея Шевченко.

Киевское "Динамо" сменит Александра Шовковского на тренерском мостике, но у него еще есть шанс остаться.