Сан-Сіро знесуть: Мілан та Інтер побудують новий стадіон до Євро-2032

Стадіон Сан-Сіро. Фото: Reuters

У Мілані невдовзі знесуть легендарний стадіон "Сан-Сіро", офіційна назва якого "Джузеппе Меацца". Ця арена є домашньою "Мілана" та "Інтера" й вважається однією з найбільших у Європі.

Інсайдер Ніколо Скіри в соцмережі X повідомив, що міланські клуби домовилися про викуп арени в міськради та її знесення для будівництва сучасного стадіону до Євро-2032.

Реклама

Читайте також:

Стадіон "Сан-Сіро". Фото: Reuters

В Італії знесуть легендарний стадіон

"Сан-Сіро", який був побудований у 1926 році, приймав ЧС-1934, ЧС-1990, Євро-1980 та фінали ЛЧ 1965, 1970, 2001 і 2016 років.

Арена вміщає понад 75 тисяч місць й остання реставрація на ній проводилась в 1989-му році.

Раніше УЄФА визнали арену непридатною для Євро-2032 через застарілу інфраструктуру. Тому більш активно почали діяти "Мілан" та "Інтер", які потребують сучасного стадіону, що дасть можливість більше заробляти коштів.

Знесення "Сан-Сіро" коштуватиме 14 млн євро, які заплатять клуби. За це міська влада збереже за ними землю під ареною.

Арена, якій у 2026 році виповниться 100 років, прийме церемонію відкриття Зимової Олімпіади-2026 у Мілані-Кортіна. Будівництво нового стадіону стартує в 2027-му й триватиме до 2031-го року.

Нагадаємо, раніше воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов пожалівся на свій статус запасного голкіпера.

Стали відомі маловідомі факти із життя глави УАФ Андрія Шевченка.

Київське "Динамо" змінить Олександра Шовковського на тренерському містку, але у нього ще є шанс залишитись.