Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В Мілані знесуть легендарний стадіон Сан-Сіро — що відомо

В Мілані знесуть легендарний стадіон Сан-Сіро — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 12:12
Сан-Сіро знесуть: Мілан та Інтер побудують новий стадіон до Євро-2032
Стадіон Сан-Сіро. Фото: Reuters

У Мілані невдовзі знесуть легендарний стадіон "Сан-Сіро", офіційна назва якого "Джузеппе Меацца". Ця арена є домашньою "Мілана" та "Інтера" й вважається однією з найбільших у Європі.

Інсайдер Ніколо Скіри в соцмережі X повідомив, що міланські клуби домовилися про викуп арени в міськради та її знесення для будівництва сучасного стадіону до Євро-2032.

Реклама
Читайте також:
Стадион Сан-Сиро
Стадіон "Сан-Сіро". Фото: Reuters

В Італії знесуть легендарний стадіон

"Сан-Сіро", який був побудований у 1926 році, приймав ЧС-1934, ЧС-1990, Євро-1980 та фінали ЛЧ 1965, 1970, 2001 і 2016 років.

Арена вміщає понад 75 тисяч місць й остання реставрація на ній проводилась в 1989-му році.

Раніше УЄФА визнали арену непридатною для Євро-2032 через застарілу інфраструктуру. Тому більш активно почали діяти "Мілан" та "Інтер", які потребують сучасного стадіону, що дасть можливість більше заробляти коштів.

Знесення "Сан-Сіро" коштуватиме 14 млн євро, які заплатять клуби. За це міська влада збереже за ними землю під ареною.

Арена, якій у 2026 році виповниться 100 років, прийме церемонію відкриття Зимової Олімпіади-2026 у Мілані-Кортіна. Будівництво нового стадіону стартує в 2027-му й триватиме до 2031-го року.

Нагадаємо, раніше воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов пожалівся на свій статус запасного голкіпера.

Стали відомі маловідомі факти із життя глави УАФ Андрія Шевченка.

Київське "Динамо" змінить Олександра Шовковського на тренерському містку, але у нього ще є шанс залишитись.

футбол стадіони Мілан Інтер інфраструктура
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації