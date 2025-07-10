Мілан засвітив Модрича, трансфер підтверджений Аллегрі та Романо

Мілан отримав суперзірку світового футболу, Романо підтвердив
Після 13-річної легендарної кар'єри за мадридський "Реал", півзахисник Лука Модрич приєднався до "Мілана". Ветеран європейського футболу як мінімум рік проведе в Італії.
Трансфер Модрича на правах вільного агента підтвердив у соцмережі X Фабріціо Романо.
Підтвердження про перехід надійшло від тренера "россонері" Массіміліано Аллегрі та журналіста Фабріціо Романо, які уточнили, що Лука Модрич підпише контракт терміном на один сезон до червня 2026 року.
Новий проєкт "Мілана"
Лука Модрич завершив кар'єру в "Реалі" після вильоту команди в півфіналі Клубного чемпіонату світу від "ПСЖ" (0:4). Ветеран зібрав вражаючу колекцію трофеїв, зокрема, шість разів вигравав Лігу чемпіонів. Користувачі соцмереж відзначили: попри вік (39 років), півзахисник та й надалі залишається затребуваним на найвищому рівні.
Аллегрі у своєму першому інтерв'ю в ролі тренера "Мілана", підкреслив: прихід Модрича — ключовий елемент стратегії для повернення до європейського рівня. Він відіграватиме центральну роль у поєднанні з молодими хавбеками, включно з Річчі, Лофтус-Чіка та Мусою.
Журналіст Романо додав, що домовленість уже оформлена усно в червні, а фінальні штрихи — медичне обстеження та підписання паперів — заплановані на кінець липня.
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