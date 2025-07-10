Мілан засвітив Модрича, трансфер підтверджений Аллегрі та Романо

Массіміліано Аллегрі вимагає дві суперзірки. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Після 13-річної легендарної кар'єри за мадридський "Реал", півзахисник Лука Модрич приєднався до "Мілана". Ветеран європейського футболу як мінімум рік проведе в Італії.

Трансфер Модрича на правах вільного агента підтвердив у соцмережі X Фабріціо Романо.

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Підтвердження про перехід надійшло від тренера "россонері" Массіміліано Аллегрі та журналіста Фабріціо Романо, які уточнили, що Лука Модрич підпише контракт терміном на один сезон до червня 2026 року.

Лука Модрич у "Реалі". Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Новий проєкт "Мілана"

Лука Модрич завершив кар'єру в "Реалі" після вильоту команди в півфіналі Клубного чемпіонату світу від "ПСЖ" (0:4). Ветеран зібрав вражаючу колекцію трофеїв, зокрема, шість разів вигравав Лігу чемпіонів. Користувачі соцмереж відзначили: попри вік (39 років), півзахисник та й надалі залишається затребуваним на найвищому рівні.

Підтвердження від Фабріціо Романо. Фото: Instagram

Аллегрі у своєму першому інтерв'ю в ролі тренера "Мілана", підкреслив: прихід Модрича — ключовий елемент стратегії для повернення до європейського рівня. Він відіграватиме центральну роль у поєднанні з молодими хавбеками, включно з Річчі, Лофтус-Чіка та Мусою.

Журналіст Романо додав, що домовленість уже оформлена усно в червні, а фінальні штрихи — медичне обстеження та підписання паперів — заплановані на кінець липня.

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