Милан засветил Модрича, трансфер подтвержден Аллегри и Романо

Массимилиано Аллегри требует две суперзвезды. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

После 13-летней легендарной карьеры за мадридский "Реал", полузащитник Лука Модрич присоединился к "Милану". Ветеран европейского футбола как минимум год проведет в Италии.

Трансфер Модрича на правах свободного агента подтвердил в соцсети X Фабрицио Романо.

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Подтверждение о переходе поступило от тренера "россонери" Массимилиано Аллегри и журналиста Фабрицио Романо, уточнивших, что Лука Модрич подпишет контракт сроком на один сезон до июня 2026 года.

Лука Модрич в "Реале". Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Новый проект "Милана"

Лука Модрич завершил карьеру в "Реале" после вылета команды в полуфинале Клубного чемпионата мира от "ПСЖ" (0:4). Ветеран собрал впечатляющую коллекцию трофеев, в частности, шесть раз выигрывал Лигу чемпионов. Пользователи соцсетей отметили: несмотря на возраст (39 лет), полузащитник продолжает оставаться востребован на высшем уровне.

Подтверждение от Фабрицио Романо. Фото: Instagram

Аллегри в своем первом интервью в роли тренера "Милана", подчеркнул: приход Модрича — ключевой элемент стратегии для возвращения к европейскому уровню. Он будет играть центральную роль в сочетании с молодыми хавбеками, включая Риччи, Лофтус‑Чика и Муcа.

Журналист Романо добавил, что договоренность уже оформлена устно в июне, а финальные штрихи — медицинское обследование и подписание бумаг — запланированы на конец июля.

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