Милан засветил Модрича, трансфер подтвержден Аллегри и Романо

Милан получил суперзвезду мирового футбола, Романо подтвердил
После 13-летней легендарной карьеры за мадридский "Реал", полузащитник Лука Модрич присоединился к "Милану". Ветеран европейского футбола как минимум год проведет в Италии.
Трансфер Модрича на правах свободного агента подтвердил в соцсети X Фабрицио Романо.
Подтверждение о переходе поступило от тренера "россонери" Массимилиано Аллегри и журналиста Фабрицио Романо, уточнивших, что Лука Модрич подпишет контракт сроком на один сезон до июня 2026 года.
Новый проект "Милана"
Лука Модрич завершил карьеру в "Реале" после вылета команды в полуфинале Клубного чемпионата мира от "ПСЖ" (0:4). Ветеран собрал впечатляющую коллекцию трофеев, в частности, шесть раз выигрывал Лигу чемпионов. Пользователи соцсетей отметили: несмотря на возраст (39 лет), полузащитник продолжает оставаться востребован на высшем уровне.
Аллегри в своем первом интервью в роли тренера "Милана", подчеркнул: приход Модрича — ключевой элемент стратегии для возвращения к европейскому уровню. Он будет играть центральную роль в сочетании с молодыми хавбеками, включая Риччи, Лофтус‑Чика и Муcа.
Журналист Романо добавил, что договоренность уже оформлена устно в июне, а финальные штрихи — медицинское обследование и подписание бумаг — запланированы на конец июля.
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