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Главная Спорт Милан получил суперзвезду мирового футбола, Романо подтвердил

Милан получил суперзвезду мирового футбола, Романо подтвердил

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 12:17
Милан засветил Модрича, трансфер подтвержден Аллегри и Романо
Массимилиано Аллегри требует две суперзвезды. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

После 13-летней легендарной карьеры за мадридский "Реал", полузащитник Лука Модрич присоединился к "Милану". Ветеран европейского футбола как минимум год проведет в Италии. 

Трансфер Модрича на правах свободного агента подтвердил в соцсети X Фабрицио Романо. 

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Подтверждение о переходе поступило от тренера "россонери" Массимилиано Аллегри и журналиста Фабрицио Романо, уточнивших, что Лука Модрич подпишет контракт сроком на один сезон до июня 2026 года. 

Лука Модрич
Лука Модрич в "Реале". Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Новый проект "Милана" 

Лука Модрич завершил карьеру в "Реале" после вылета команды в полуфинале Клубного чемпионата мира от "ПСЖ" (0:4). Ветеран собрал впечатляющую коллекцию трофеев, в частности, шесть раз выигрывал Лигу чемпионов. Пользователи соцсетей отметили: несмотря на возраст (39 лет), полузащитник продолжает оставаться востребован на высшем уровне. 

Лука Модрич
Подтверждение от Фабрицио Романо. Фото: Instagram

Аллегри в своем первом интервью в роли тренера "Милана", подчеркнул: приход Модрича — ключевой элемент стратегии для возвращения к европейскому уровню. Он будет играть центральную роль в сочетании с молодыми хавбеками, включая Риччи, Лофтус‑Чика и Муcа.

Журналист Романо добавил, что договоренность уже оформлена устно в июне, а финальные штрихи — медицинское обследование и подписание бумаг — запланированы на конец июля.   

Напомним, киевское "Динамо" уехало из Украины более, чем на месяц ради успешного выступления в еврокубках. 

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спорт футбол Милан Футбол трансферы Лука Модрич
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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