Лінн Сван виступила проти допуску росіян на Олімпіаду-2026

Лінн Сван на п'єдесталі. Фото: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

Зіркова лижниця зі Швеції Лінн Сван заявила, що категорично не підтримує участь російських спортсменів в Олімпійських іграх 2026 року. Спортсменка наголосила, що в умовах триваючої війни в Україні розмови про повернення представників РФ на найбільший турнір мають недоречний вигляд.

Лижниця зазначила, що готова розглядати навіть радикальні кроки, повідомляє Expressen.

За словами Лінн Сван, ситуація у світі залишається незмінною, і будь-які сумніви щодо статусу Росії на міжнародній арені викликають у неї обурення. Сван уже кілька років входить до числа провідних атлеток Кубка світу і має широкий авторитет у лижних перегонах. Тому її заява стала однією з найгучніших на тлі обговорення можливого допуску росіян до змагань у Мілані.

Лінн Сван під час перегонів. Фото: Grega Valancic/VOIGT/Getty Images

Позиція Міжнародної федерації

У липні FIS офіційно підтвердила продовження відсторонення російських спортсменів. Однак минулого тижня федерація обговорювала варіант допуску до Олімпіади, що і стало приводом для жорсткої реакції шведської зірки.

"Якщо говорити чесно, я не хочу бачити росіян на Олімпійських іграх. Зараз у світі немає змін, тому навіть розмови про такий крок викликають неприємні почуття. Я не впевнена, як відреагую, якщо опинюся на старті поруч із ними. Але сподіваюся, що в будь-якій ситуації зумію зберегти спокій і витримку", — заявила Сван.

