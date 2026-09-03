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Главная Спорт Динамо приобрело нового футболиста: что он сказал об Украине

Динамо приобрело нового футболиста: что он сказал об Украине

Ua ru
3 сентября 2026 22:36
Динамо объявило о трансфере одного из самых быстрых игроков чемпионата Швейцарии
Кеассе Ба после подписания контракта. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" официально объявило о подписании пятилетнего контракта с ивуарийским вингером Кеассе Ба. 21-летний футболист будет выступать за столичный клуб под 42-м номером.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

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Кеассе Ба
Кеассе Ба. Фото: "Динамо" Киев

Ба о переходе в "Динамо"

После подписания контракта новичок киевлян признался, что очень рад начать новый этап карьеры.

"Очень рад присоединиться к клубу! Сейчас испытываю много положительных эмоций. Благодарен всем, кто помог сделать этот переход реальностью", — сказал Ба.

По словам Кеассе, решение о переходе было непростым, однако он выбрал "Динамо" из-за его истории и статуса.

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"Динамо — титулованный клуб с выдающейся историей, поэтому сделал свой выбор в его пользу", — добавил игрок.

Ивуариец также рассказал о своих сильных качествах, отметив, что уже имеет достаточный опыт на взрослом уровне, а его скорость способна создавать серьезные проблемы защитникам соперников.

В конце первого интервью Ба обратился к болельщикам и призвал их поддерживать команду с трибун.

Кеассе Ба
Кеассе Ба. Фото: "Динамо" Киев

Новичок ранее играл в Швейцарии

Кеассе начал профессиональную карьеру в Кот-д'Ивуаре, после чего в феврале 2025 года перешел в армянский "Арарат". За клуб он провел 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В июле 2025 года Ба стал игроком швейцарской "Лозанны-Уши". За это время он сыграл 44 матча, в которых отметился 12 голами и пятью ассистами. Текущий сезон ивуариец также начал результативно — в пяти поединках он забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Основной позицией футболиста является правый вингер, однако он также может сыграть на левом фланге атаки и в центре нападения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о позиции россиян, которые отказались выполнять условие об осуждении войны для допуска к турнирам.

Также Новини.LIVE сообщал, отправятся ли украинские футболисты Руслан Малиновский и Арсений Батагов вместе с "Трабзонспором" на матч в Россию.

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Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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