Динамо объявило о трансфере одного из самых быстрых игроков чемпионата Швейцарии

Кеассе Ба после подписания контракта. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" официально объявило о подписании пятилетнего контракта с ивуарийским вингером Кеассе Ба. 21-летний футболист будет выступать за столичный клуб под 42-м номером.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

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Кеассе Ба. Фото: "Динамо" Киев

Ба о переходе в "Динамо"

После подписания контракта новичок киевлян признался, что очень рад начать новый этап карьеры.

"Очень рад присоединиться к клубу! Сейчас испытываю много положительных эмоций. Благодарен всем, кто помог сделать этот переход реальностью", — сказал Ба.

По словам Кеассе, решение о переходе было непростым, однако он выбрал "Динамо" из-за его истории и статуса.

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"Динамо — титулованный клуб с выдающейся историей, поэтому сделал свой выбор в его пользу", — добавил игрок.

Ивуариец также рассказал о своих сильных качествах, отметив, что уже имеет достаточный опыт на взрослом уровне, а его скорость способна создавать серьезные проблемы защитникам соперников.

В конце первого интервью Ба обратился к болельщикам и призвал их поддерживать команду с трибун.

Кеассе Ба. Фото: "Динамо" Киев

Новичок ранее играл в Швейцарии

Кеассе начал профессиональную карьеру в Кот-д'Ивуаре, после чего в феврале 2025 года перешел в армянский "Арарат". За клуб он провел 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В июле 2025 года Ба стал игроком швейцарской "Лозанны-Уши". За это время он сыграл 44 матча, в которых отметился 12 голами и пятью ассистами. Текущий сезон ивуариец также начал результативно — в пяти поединках он забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Основной позицией футболиста является правый вингер, однако он также может сыграть на левом фланге атаки и в центре нападения.

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