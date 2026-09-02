Київське Динамо підпише Кіассе Баха за суму, яка менше тієї, що була в ЗМІ

Кіассе Бах. Фото: instagram.com/bah_keasse_/

Київське "Динамо" наблизилося до трансферу 21-річного івуарійського вінгера Кіассе Баха, який захищає кольори "Лозанни-Уші" у другому дивізіоні Швейцарії. Сторони вже узгодили основні умови переходу футболіста.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Сашу Тавольєрі.

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Гравці "Динамо" перед грою з "Буковиною". "Динамо" Київ

"Динамо" посилить правий фланг атаки

За інформацією джерела, київський клуб заплатить за Баха 1 млн євро. Угода також передбачатиме бонусні виплати та відсоток для швейцарського клубу від наступного трансферу гравця. В ЗМІ раніше озвучувалась сума в 2,5 млн євро.

Івуарієць має укласти з "Динамо" контракт терміном на п'ять років. Очікується, що 2 вересня він пройде медичне обстеження в Києві, після чого клуби зможуть офіційно оголосити про трансфер.

Основною позицією Баха є правий фланг атаки, однак футболіст також може діяти зліва та на вістрі нападу. Зріст вінгера становить 183 см, а однією з його головних переваг є висока швидкість.

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До "Лозанни-Уші" Бах приєднався рік тому, а раніше виступав за вірменський "Арарат". У поточному сезоні другого дивізіону Швейцарії івуарієць зіграв п'ять матчів, забив чотири м'ячі та віддав одну результативну передачу. Його команда наразі очолює турнірну таблицю.

Ринкова вартість 21-річного футболіста оцінюється у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що колишнього чемпіона світу з боксу серед аматорів Євгена Хитрова мобілізували до лав ЗСУ.

Також Новини.LIVE писав, що "Динамо" розглядає Мацея Кендзьорека та Сергія Кравченка як можливих наступників Ігоря Костюка на посаді головного тренера.