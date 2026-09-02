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Головна Спорт Динамо домовилось про купівлю зірки другої швейцарської ліги

Динамо домовилось про купівлю зірки другої швейцарської ліги

Ua ru
2 вересня 2026 14:44
Київське Динамо підпише Кіассе Баха за суму, яка менше тієї, що була в ЗМІ
Кіассе Бах. Фото: instagram.com/bah_keasse_/

Київське "Динамо" наблизилося до трансферу 21-річного івуарійського вінгера Кіассе Баха, який захищає кольори "Лозанни-Уші" у другому дивізіоні Швейцарії. Сторони вже узгодили основні умови переходу футболіста.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Сашу Тавольєрі.

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Динамо Киев
Гравці "Динамо" перед грою з "Буковиною". "Динамо" Київ

"Динамо" посилить правий фланг атаки

За інформацією джерела, київський клуб заплатить за Баха 1 млн євро. Угода також передбачатиме бонусні виплати та відсоток для швейцарського клубу від наступного трансферу гравця. В ЗМІ раніше озвучувалась сума в 2,5 млн євро.

Івуарієць має укласти з "Динамо" контракт терміном на п'ять років. Очікується, що 2 вересня він пройде медичне обстеження в Києві, після чого клуби зможуть офіційно оголосити про трансфер.

Основною позицією Баха є правий фланг атаки, однак футболіст також може діяти зліва та на вістрі нападу. Зріст вінгера становить 183 см, а однією з його головних переваг є висока швидкість.

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До "Лозанни-Уші" Бах приєднався рік тому, а раніше виступав за вірменський "Арарат". У поточному сезоні другого дивізіону Швейцарії івуарієць зіграв п'ять матчів, забив чотири м'ячі та віддав одну результативну передачу. Його команда наразі очолює турнірну таблицю.

Ринкова вартість 21-річного футболіста оцінюється у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що колишнього чемпіона світу з боксу серед аматорів Євгена Хитрова мобілізували до лав ЗСУ.

Також Новини.LIVE писав, що "Динамо" розглядає Мацея Кендзьорека та Сергія Кравченка як можливих наступників Ігоря Костюка на посаді головного тренера.

Швейцарія Динамо Футбол трансфери УПЛ українські легіонери (футбол)
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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