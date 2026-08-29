Динамо веде переговори щодо трансферів гравців на місце Ярмоленка

Динамо близьке до підписання двох іноземців на одну позицію
Київське "Динамо" після вильоту з єврокубків активно працює над посиленням флангів атаки та вже визначилося з кількома кандидатами. Найближчим часом склад команди Ігоря Костюка можуть поповнити одразу два молоді вінгери.
Про це повідомив паблік "ТаТоТаке", передає портал Новини.LIVE.
Нові цілі київського "Динамо"
Столичний клуб суттєво просунувся в переговорах щодо переходу 21-річного івуарійського вінгера "Лозанни" Кіассе Баха.
За інформацією джерела, сторони вже наблизилися до досягнення домовленості. Водночас для завершення трансферу "Динамо" ще необхідно узгодити особисті умови з футболістом та його родиною.
Паралельно київський клуб веде переговори ще щодо одного вінгера. Йдеться про 21-річного бразильця Густаво Прадо, контракт якого належить "Інтернасіоналу". Наразі футболіст виступає за "Сеару" на правах оренди.
Очікується, що Прадо також може перейти до "Динамо" на правах оренди до кінця сезону. При цьому київський клуб отримає право подальшого викупу гравця.
Бразилець має досвід виступів за юнацьку збірну Бразилії (U-20).
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