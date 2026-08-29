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Головна Спорт Динамо близьке до підписання двох іноземців на одну позицію

Динамо близьке до підписання двох іноземців на одну позицію

Ua ru
29 серпня 2026 17:35
Динамо веде переговори щодо трансферів гравців на місце Ярмоленка
Кіассе Бах. Фото: instagram.com/bah_keasse_/

Київське "Динамо" після вильоту з єврокубків активно працює над посиленням флангів атаки та вже визначилося з кількома кандидатами. Найближчим часом склад команди Ігоря Костюка можуть поповнити одразу два молоді вінгери.

Про це повідомив паблік "ТаТоТаке", передає портал Новини.LIVE.

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Густаво Прадо
Густаво Прадо. Фото: instagram.com/gustavoalves_05/

Нові цілі київського "Динамо"

Столичний клуб суттєво просунувся в переговорах щодо переходу 21-річного івуарійського вінгера "Лозанни" Кіассе Баха.

За інформацією джерела, сторони вже наблизилися до досягнення домовленості. Водночас для завершення трансферу "Динамо" ще необхідно узгодити особисті умови з футболістом та його родиною.

Паралельно київський клуб веде переговори ще щодо одного вінгера. Йдеться про 21-річного бразильця Густаво Прадо, контракт якого належить "Інтернасіоналу". Наразі футболіст виступає за "Сеару" на правах оренди.

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Очікується, що Прадо також може перейти до "Динамо" на правах оренди до кінця сезону. При цьому київський клуб отримає право подальшого викупу гравця.

Бразилець має досвід виступів за юнацьку збірну Бразилії (U-20).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про прогноз Олександра Чепілка на бій Ітауми та Хрговича — експерт оцінив шанси суперників як рівні та не виключив апсет.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Ярослава Магучіх не змогла завоювати медаль на змаганнях у Цюриху та несподівано завершила турнір без місця на п'єдесталі.

футбол Бразилія Динамо Футбол трансфери УПЛ
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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