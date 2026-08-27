Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Динамо вперше прокоментували удар РФ по стадіону

У Динамо вперше прокоментували удар РФ по стадіону

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 12:52
Динамо відреагувало на атаку РФ: що зі стадіоном Лобановського
Бригада медиків на місці падіння уламків безпілотника. Фото: Новини.LIVE

Київське "Динамо" вперше офіційно відреагувало на російську атаку по столиці, наслідки якої торкнулися району домашньої арени клубу. Вранці 27 серпня поряд зі стадіоном імені Валерія Лобановського зафіксували падіння уламків, після чого у районі спортивного комплексу з'явився дим. Сам стадіон "Динамо" пошкоджень не отримав.

У клубі також висловили співчуття постраждалим внаслідок атаки, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на прес-службу "Динамо".

Реклама

Нічна атака на Київ розпочалася із застосування балістичних ракет та безпілотників. Падіння уламків зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, де було пошкоджено житлові будівлі, автомобілі, гімназію та медичний заклад. Пізніше атака продовжилася, а у Печерському районі було пошкоджено спортивний комплекс; у Голосіївському районі постраждав чоловік.

ДСНС
Місце падіння уламків огороджено. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про ситуацію біля стадіону "Динамо"

За даними клубу, уламки впали неподалік арени, проте безпосередніх пошкоджень стадіону імені Валерія Лобановського не зафіксовано. Раніше з'явилися кадри задимлення в районі спортивного об'єкта викликали побоювання щодо стану домашньої арени киян. У "Динамо" подякували людям, які цікавилися безпекою співробітників клубу після перших повідомлень про атаку.

Після атаки російські війська продовжили завдавати ударів по Києву безпілотниками, а міські служби розпочали ліквідацію наслідків. Правоохоронці зафіксували ушкодження цивільної інфраструктури.

Читайте також:

Журналісти Новини.LIVE також зафіксували уламки дрону на території. Зараз туди не підпускають людей — очікують на відповідні служби, які мають оглянути місце та зафіксувати наслідки обстрілу. Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чому легкоатлетка Юлія Левченко побоюється за своє здоров'я після травми.

Також Новини.LIVE повідомляли, як і в чому Нікола Оліслагерс зуміла перевершити олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Київ футбол обстріли Динамо війна в Україні
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації