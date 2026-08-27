Динамо відреагувало на атаку РФ: що зі стадіоном Лобановського

Бригада медиків на місці падіння уламків безпілотника. Фото: Новини.LIVE

Київське "Динамо" вперше офіційно відреагувало на російську атаку по столиці, наслідки якої торкнулися району домашньої арени клубу. Вранці 27 серпня поряд зі стадіоном імені Валерія Лобановського зафіксували падіння уламків, після чого у районі спортивного комплексу з'явився дим. Сам стадіон "Динамо" пошкоджень не отримав.

У клубі також висловили співчуття постраждалим внаслідок атаки, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на прес-службу "Динамо".

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Нічна атака на Київ розпочалася із застосування балістичних ракет та безпілотників. Падіння уламків зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, де було пошкоджено житлові будівлі, автомобілі, гімназію та медичний заклад. Пізніше атака продовжилася, а у Печерському районі було пошкоджено спортивний комплекс; у Голосіївському районі постраждав чоловік.

Місце падіння уламків огороджено. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про ситуацію біля стадіону "Динамо"

За даними клубу, уламки впали неподалік арени, проте безпосередніх пошкоджень стадіону імені Валерія Лобановського не зафіксовано. Раніше з'явилися кадри задимлення в районі спортивного об'єкта викликали побоювання щодо стану домашньої арени киян. У "Динамо" подякували людям, які цікавилися безпекою співробітників клубу після перших повідомлень про атаку.

Після атаки російські війська продовжили завдавати ударів по Києву безпілотниками, а міські служби розпочали ліквідацію наслідків. Правоохоронці зафіксували ушкодження цивільної інфраструктури.

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