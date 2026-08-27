Динамо отреагировало на атаку РФ: что со стадионом Лобановского

Бригада медиков на месте падения обломков беспилотника. Фото: Новини.LIVE

Киевское "Динамо" впервые официально отреагировало на российскую атаку по столице, последствия которой затронули район домашней арены клуба. Утром 27 августа рядом со стадионом имени Валерия Лобановского зафиксировали падение обломков, после чего в районе спортивного комплекса появился дым. Сам стадион "Динамо" повреждений не получил.

В клубе также выразили соболезнования пострадавшим в результате атаки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

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Ночная атака на Киев началась с применения баллистических ракет и беспилотников. Падение обломков зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах, где были повреждены жилые здания, автомобили, гимназия и медицинское учреждение. Позже атака продолжилась, а в Печерском районе был поврежден спортивный комплекс; в Голосеевском районе пострадал мужчина.

Место падения обломков ограждено. Фото: Новини.LIVE

Что известно о ситуации возле стадиона "Динамо"

По данным клуба, обломки упали неподалеку от арены, однако непосредственных повреждений стадиона имени Валерия Лобановского не зафиксировано. Ранее появившиеся кадры задымления в районе спортивного объекта вызвали опасения относительно состояния домашней арены киевлян. В "Динамо" поблагодарили людей, которые интересовались безопасностью сотрудников клуба после первых сообщений об атаке.

После атаки российские войска продолжили наносить удары по Киеву беспилотниками, а городские службы приступили к ликвидации последствий. Правоохранители зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры.

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