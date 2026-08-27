Стадион Динамо был атакован ударными беспилотниками из РФ

Россияне повредили в Киеве стадион имени Лобановского
Российские войска в очередной раз атаковали Киев реактивными ударными беспилотниками. С самого утра 27 августа в столице Украины звучит воздушная тревога. Работает ПВО, но над городом виден дым.
Одним из пострадавших объектов в столице оказался известный стадион, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на КГМА.
С утра четверга, 27 августа, Киев находится под атакой реактивных беспилотников, которые российские войска запускают один за другим. В столице Украины работает ПВО. Взрывы раздаются один за другим. Список поврежденных объектов пополнился спортивным сооружением.
Что случилось со стадионом "Динамо"
Обломки беспилотников хаотично падают в Киеве, включая центр столицы. Один из них рухнул в воду рядом с Подольским мостом. Другой упал в непосредственной близости от стадиона "Динамо" имени В.В.Лобановского.
На опубликованных фотографиях и видео заметно задымление на фоне домашней арены киевского "Динамо". В КГМА заявили, что в результате атаки был поврежден сплортивных комплекс в Печерском районе. Однако позже стало известно, что эпицентр удара пришелся рядом со стадионом, сама арена уцелела. Степень повреждения станет известен позже.
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