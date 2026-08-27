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Главная Спорт Россияне повредили в Киеве стадион имени Лобановского

Россияне повредили в Киеве стадион имени Лобановского

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Дата публикации 27 августа 2026 12:23
Стадион Динамо был атакован ударными беспилотниками из РФ
Дым от взрыва на фоне осветительных мачт стадиона "Динамо". Фото: Reuters

Российские войска в очередной раз атаковали Киев реактивными ударными беспилотниками. С самого утра 27 августа в столице Украины звучит воздушная тревога. Работает ПВО, но над городом виден дым. 

Одним из пострадавших объектов в столице оказался известный стадион, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на КГМА. 

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С утра четверга, 27 августа, Киев находится под атакой реактивных беспилотников, которые российские войска запускают один за другим. В столице Украины работает ПВО. Взрывы раздаются один за другим. Список поврежденных объектов пополнился спортивным сооружением. 

Стадион Динамо
Результаты атаки. Фото: скриншот

Что случилось со стадионом "Динамо" 

Обломки беспилотников хаотично падают в Киеве, включая центр столицы. Один из них рухнул в воду рядом с Подольским мостом. Другой упал в непосредственной близости от стадиона "Динамо" имени В.В.Лобановского. 

Стадион Динамо
Стадион "Динамо" до атаки. Фото: пресс-служба клуба

На опубликованных фотографиях и видео заметно задымление на фоне домашней арены киевского "Динамо". В КГМА заявили, что в результате атаки был поврежден сплортивных комплекс в Печерском районе. Однако позже стало известно, что эпицентр удара пришелся рядом со стадионом, сама арена уцелела. Степень повреждения станет известен позже. 

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Киев футбол стадионы Динамо война в Украине
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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