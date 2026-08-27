Стадіон Динамо був атакований ударними безпілотниками із РФ

Росіяни пошкодили у Києві стадіон імені Лобановського
Російські війська вкотре атакували Київ реактивними ударними безпілотниками. З самого ранку 27 серпня у столиці України лунає повітряна тривога. Працює ППО, але над містом видно дим.
Одним із постраждалих об'єктів у столиці виявився відомий стадіон, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на КДМА.
З ранку четверга, 27 серпня, Київ перебуває під атакою реактивних безпілотників, які російські війська запускають один за одним. У столиці України працює ППО. Вибухи лунають один за одним. Список пошкоджених об'єктів поповнився спортивною спорудою.
Що сталося зі стадіоном "Динамо"
Уламки безпілотників хаотично падають у Києві, включаючи центр столиці. Один із них звалився у воду поруч із Подільським мостом. Інший упав у безпосередній близькості від стадіону "Динамо" імені В.В.Лобановського.
На опублікованих фотографіях та відео помітне задимлення на фоні домашньої арени київського "Динамо". У КДМА заявили, що внаслідок атаки було пошкоджено сплоттивний комплекс у Печерському районі. Однак пізніше стало відомо, що епіцентр удару припав поряд зі стадіоном, сама арена вціліла. Ступінь пошкодження стане відомим пізніше.
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