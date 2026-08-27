Стадіон Динамо був атакований ударними безпілотниками із РФ

Дим від вибуху на тлі щогли стадіону "Динамо". Фото: Reuters

Російські війська вкотре атакували Київ реактивними ударними безпілотниками. З самого ранку 27 серпня у столиці України лунає повітряна тривога. Працює ППО, але над містом видно дим.

Одним із постраждалих об'єктів у столиці виявився відомий стадіон, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на КДМА.

Реклама

З ранку четверга, 27 серпня, Київ перебуває під атакою реактивних безпілотників, які російські війська запускають один за одним. У столиці України працює ППО. Вибухи лунають один за одним. Список пошкоджених об'єктів поповнився спортивною спорудою.

Результати атаки. Фото: скриншот

Що сталося зі стадіоном "Динамо"

Уламки безпілотників хаотично падають у Києві, включаючи центр столиці. Один із них звалився у воду поруч із Подільським мостом. Інший упав у безпосередній близькості від стадіону "Динамо" імені В.В.Лобановського.

Стадіон "Динамо" до атаки. Фото: пресслужба клубу

На опублікованих фотографіях та відео помітне задимлення на фоні домашньої арени київського "Динамо". У КДМА заявили, що внаслідок атаки було пошкоджено сплоттивний комплекс у Печерському районі. Однак пізніше стало відомо, що епіцентр удару припав поряд зі стадіоном, сама арена вціліла. Ступінь пошкодження стане відомим пізніше.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про побоювання легкоатлетки Юлії Левченко щодо свого здоров'я через повернення після травми.

Також Новини.LIVE писали, що Ярослава Магучіх поступилася Ніколі Оліслагерс у престижному рейтингу World Athletics.

Ваша пробная версия Premium закончилась