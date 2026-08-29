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Главная Спорт Динамо близко к подписанию двух иностранных игроков на одну позицию

Динамо близко к подписанию двух иностранных игроков на одну позицию

Ua ru
29 августа 2026 17:35
Динамо ведет переговоры о трансферах игроков на место Ярмоленко
Киассе Бах. Фото: instagram.com/bah_keasse_/

Киевское "Динамо" после вылета из еврокубков активно работает над усилением флангов атаки и уже определилось с несколькими кандидатами. В ближайшее время состав команды Игоря Костюка могут пополнить сразу два молодых вингера.

Об этом сообщил паблик "ТаТоТаке", передает портал Новини.LIVE.

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Густаво Прадо
Густаво Прадо. Фото: instagram.com/gustavoalves_05/

Новые цели киевского "Динамо"

Столичный клуб существенно продвинулся в переговорах о переходе 21-летнего ивуарийского вингера "Лозанны" Киассе Баха.

По информации источника, стороны уже близки к достижению договоренности. В то же время для завершения трансфера "Динамо" еще необходимо согласовать личные условия с футболистом и его семьей.

Параллельно киевский клуб ведет переговоры еще об одном вингере. Речь идет о 21-летнем бразильце Густаво Прадо, контракт которого принадлежит "Интернасионалу". Сейчас футболист выступает за "Сеару" на правах аренды.

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Ожидается, что Прадо также может перейти в "Динамо" на правах аренды до конца сезона. При этом киевский клуб получит право на дальнейший выкуп игрока.

Бразилец имеет опыт выступлений за юношескую сборную Бразилии U-20.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о прогнозе Александра Чепилко на бой Итаумы и Хрговича — эксперт оценил шансы соперников как равные и не исключил сенсации.

Также Новини.LIVE сообщал, что Ярослава Магучих не смогла завоевать медаль на соревнованиях в Цюрихе и неожиданно завершила турнир без места на пьедестале.

футбол Бразилия Динамо Футбол трансферы УПЛ
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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