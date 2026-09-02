Киевское Динамо подпишет Киассе Баха за сумму, меньшую, чем та, о которой сообщали

Киассе Бах. Фото: instagram.com/bah_keasse_/

Киевское "Динамо" приблизилось к трансферу 21-летнего ивуарийского вингера Киассе Баха, который защищает цвета "Лозанны-Уши" во втором дивизионе Швейцарии. Стороны уже согласовали основные условия перехода футболиста.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

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Игроки "Динамо" перед матчем с "Буковиной". "Динамо" Киев

"Динамо" усилит правый фланг атаки

По информации источника, киевский клуб заплатит за Баха 1 млн евро. Сделка также будет предусматривать бонусные выплаты и процент для швейцарского клуба от следующего трансфера игрока. Ранее в СМИ называлась сумма в 2,5 млн евро.

Ивуариец должен заключить с "Динамо" контракт сроком на пять лет. Ожидается, что 2 сентября он пройдет медицинское обследование в Киеве, после чего клубы смогут официально объявить о трансфере.

Основной позицией Баха является правый фланг атаки, однако футболист также может действовать слева и на острие нападения. Рост вингера составляет 183 см, а одним из его главных преимуществ является высокая скорость.

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К "Лозанне-Уши" Бах присоединился год назад, а ранее выступал за армянский "Арарат". В текущем сезоне второго дивизиона Швейцарии ивуариец сыграл пять матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его команда сейчас возглавляет турнирную таблицу.

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 700 тысяч евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что бывшего чемпиона мира по боксу среди любителей Евгения Хитрова мобилизовали в ряды ВСУ.

Также Новини.LIVE писал, что "Динамо" рассматривает Мацея Кендзерека и Сергея Кравченко в качестве возможных преемников Игоря Костюка на посту главного тренера.