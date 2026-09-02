Киевское Динамо подпишет Киассе Баха за сумму, меньшую, чем та, о которой сообщали

Динамо договорилось о покупке звезды второй швейцарской лиги
Киевское "Динамо" приблизилось к трансферу 21-летнего ивуарийского вингера Киассе Баха, который защищает цвета "Лозанны-Уши" во втором дивизионе Швейцарии. Стороны уже согласовали основные условия перехода футболиста.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.
"Динамо" усилит правый фланг атаки
По информации источника, киевский клуб заплатит за Баха 1 млн евро. Сделка также будет предусматривать бонусные выплаты и процент для швейцарского клуба от следующего трансфера игрока. Ранее в СМИ называлась сумма в 2,5 млн евро.
Ивуариец должен заключить с "Динамо" контракт сроком на пять лет. Ожидается, что 2 сентября он пройдет медицинское обследование в Киеве, после чего клубы смогут официально объявить о трансфере.
Основной позицией Баха является правый фланг атаки, однако футболист также может действовать слева и на острие нападения. Рост вингера составляет 183 см, а одним из его главных преимуществ является высокая скорость.
К "Лозанне-Уши" Бах присоединился год назад, а ранее выступал за армянский "Арарат". В текущем сезоне второго дивизиона Швейцарии ивуариец сыграл пять матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его команда сейчас возглавляет турнирную таблицу.
Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 700 тысяч евро.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что бывшего чемпиона мира по боксу среди любителей Евгения Хитрова мобилизовали в ряды ВСУ.
Также Новини.LIVE писал, что "Динамо" рассматривает Мацея Кендзерека и Сергея Кравченко в качестве возможных преемников Игоря Костюка на посту главного тренера.