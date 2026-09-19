Бражко і Пономаренко принесли киянам три очки в матчі УПЛ

Володимир Бражко після забитого м'яча. Фото: ФК "Динамо"

Київське "Динамо" здобуло перемогу над луганською "Зорею" у матчі сьомого туру Української прем'єр-ліги. Столична команда забила обидва м'ячі наприкінці зустрічі та виграла з рахунком 2:0.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

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"Динамо" дотиснуло "Зорю" наприкінці матчу

Поєдинок відбувся на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві, який в останні роки є домашнім і для "Зорі".

У першому таймі більше володіло м'ячем "Динамо", проте найнебезпечніші моменти створила "Зоря". На 32-й хвилині Артем Слесар скинув м'яч під удар Деяну Попарі, після чого той влучив спочатку в поперечину, а після відскоку — у стійку. На перерву команди пішли за рахунку 0:0, хоча луганці заслуговували на гол.

Після відпочинку кияни почали частіше загрожувати воротам суперника, але контратаки "Зорі" також були небезпечними. Матвій Пономаренко та Джастін Лонвейк мали можливості відкрити рахунок, однак воротар "Зорі" Олександр Сапутін врятував свою команду.

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Розв'язка настала на 83-й хвилині. Після подачі Олександра Піхальонка захисники "Зорі" вибили м'яч за межі штрафного майданчика, де Володимир Бражко підхопив його та завдав удару. Після рикошету м'яч опинився у воротах — 1:0.

Уже через три хвилини "Динамо" подвоїло перевагу. "Зоря" пропустила контратаку, яку розпочав Олександр Піхальонок передачею на Назара Волошина. Той віддав м'яч у центр штрафного майданчика, де Пономаренко встановив остаточний рахунок — 2:0.

"Зоря" — "Динамо" Київ — 0:2

Голи: Бражко, 83, Пономаренко, 86

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27. Центральною парою стали донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

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