Хто з українських футболістів отримує найбільше: топ-12

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Михайло Мудрик очолив рейтинг зарплат українських футболістів, які виступають у найкращих чемпіонатах Європи. За оцінкою Tribuna.com, нападник "Тоттенгема" отримує 6,1 млн євро на рік. До трійки найбільш високооплачуваних також увійшли Ілля Забарний із "ПСЖ" та Віталій Миколенко з "Евертона".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Tribuna.com.

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Скільки заробляють українські футболісти в Європі

Tribuna.com опублікувала рейтинг річних зарплат 12 українських футболістів, які виступають у найсильніших європейських чемпіонатах. Наведені суми є оцінками, а не офіційно оприлюдненими даними клубів.

12. Арсеній Батагов — 310 тисяч євро

Захисник "Трабзонспора" Арсеній Батагов замикає рейтинг. За оцінкою видання, українець отримує близько 310 тисяч євро на рік.

Арсений Багатов. Фото: Арсений Батагов/Instagram

У турецькому клубі ця зарплата є 19-м показником серед футболістів команди.

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11. Артем Степанов — 490 тисяч євро

19-річний нападник Артем Степанов посідає 11-те місце. Українець виступає за нідерландський "Утрехт" на правах оренди з німецького "Баєра".

Артем Степанов. Фото: Артем Степанов/Instagram

Його річна зарплата становить близько 490 тисяч євро. За даними рейтингу, це 102-й показник серед усіх футболістів чемпіонату Нідерландів.

Окремо у виданні звернули увагу на результативність Степанова. Він забивав у п'яти матчах поспіль, тому в майбутньому його контракт може бути переглянутий.

10. Юхим Конопля — 1,1 млн євро

Захисник Юхим Конопля нещодавно приєднався до німецької "Боруссії" з Менхенгладбаха на правах вільного агента.

Юхим Конопля. Фото: Юхим Конопля/Instagram

Його зарплата, за оцінкою Tribuna.com, становить 1,1 млн євро на рік. Це десятий результат серед українських легіонерів у рейтингу.

Після переходу до нового клубу Конопля отримав серйозну травму зв'язок, через яку поки не може допомагати команді на полі.

9. Руслан Маліновський — 1,5 млн євро

Півзахисник "Трабзонспора" Руслан Маліновський отримує близько 1,5 млн євро на рік.

Руслан Маліновський. Фото: Руслан Маліновський/Instagram

Це більше, ніж його зарплата в італійській "Дженоа", де українець заробляв близько 1,28 млн євро. Водночас у французькому "Марселі" його річний оклад був значно вищим — близько 4,2 млн євро.

У нинішній команді Маліновський посідає дев'яте місце за розміром зарплати. У турецькій Суперлізі його показник є 22-м серед півзахисників.

8. Єгор Ярмолюк — 1,52 млн євро

Півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк заробляє близько 1,52 млн євро на рік.

Українець перейшов до англійського клубу влітку 2022 року за 1,5 млн євро. Його перший контракт передбачав зарплату приблизно 300 тисяч євро на рік.

Єгор Ярмолюк. Фото: Єгор Ярмолюк/Intagram

У травні 2025 року Ярмолюк підписав нову угоду з "Брентфордом", яка розрахована до 2031 року. Після цього його заробіток суттєво зріс.

У рейтингу зарплат англійської Прем'єр-ліги українець посідає 355-те місце.

7. Георгій Судаков — 1,9 млн євро

Півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков розташувався на сьомій сходинці. Його річна зарплата оцінюється у 1,9 млн євро.

Георгій Судаков. Фото: Георгій Судаков/Instagram

У лісабонському клубі українець отримує 12-ту за розміром зарплату серед футболістів команди.

У чемпіонаті Португалії Судаков має десятий за величиною оклад серед усіх півзахисників.

6. Артем Довбик — 3,7 млн євро

Нападник "Болоньї" Артем Довбик посів шосте місце. За даними рейтингу, українець отримує 3,7 млн євро на рік.

Артем Довбик. Фото: Артем Довбик/Instagram

У нинішньому клубі Довбик має другу за розміром зарплату. Раніше, коли він виступав за "Рому", його оклад був лише 13-м у команді.

Водночас у "Болоньї" Довбик не є найбільш високооплачуваним футболістом. Більше за нього отримує орендований новачок Артюр Теат.

5. Анатолій Трубін — 3,8 млн євро

Воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін посів п'яте місце із зарплатою близько 3,8 млн євро на рік.

Таким чином, українець заробляє вдвічі більше за свого одноклубника Георгія Судакова.

Анатолій Трубін. Фото: Анатолій Трубін/Instagram

Трубін приєднався до "Бенфіки" у серпні 2023 року й відтоді не підписував нового контракту. У португальському клубі український голкіпер має другу за розміром зарплату серед воротарів чемпіонату. Більше отримує лише Діогу Кошта з "Порту".

4. Андрій Лунін — 4,6 млн євро

Українським воротарем із найбільшою зарплатою у рейтингу став Андрій Лунін. Голкіпер мадридського "Реала" отримує близько 4,6 млн євро на рік.

Андрій Лунін. Андрій Лунін/Instagram

До підписання нового контракту його зарплата становила приблизно 2,5–2,8 млн євро на рік. У серпні 2024 року Лунін продовжив угоду з мадридським клубом до 2030 року, після чого його заробіток зріс.

Попри четверте місце серед українців, у самому "Реалі" Лунін посідає 22-гу позицію за розміром зарплати.

3. Віталій Миколенко — 4,9 млн євро

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко посів третє місце із зарплатою 4,9 млн євро на рік.

У червні 2026 року українець підписав покращений контракт з англійським клубом. Раніше його заробіток в "Евертоні" становив близько 3 млн євро на рік.

Віталій Миколенко. Віталій Миколенко/Instagram

До переходу в англійський чемпіонат Миколенко виступав за київське "Динамо", де, за даними рейтингу, отримував близько 500 тисяч євро на рік.

Наразі зарплата українця є 49-ю серед усіх захисників англійської Прем'єр-ліги.

2. Ілля Забарний — 5,4 млн євро

Друге місце посів захисник французького "ПСЖ" Ілля Забарний. Його річний заробіток оцінюється у 5,4 млн євро.

До переходу в паризький клуб українець виступав за "Борнмут". Спочатку його зарплата в англійській команді становила близько 1,3 млн євро, а згодом зросла до 2,6 млн.

Ілля Забарний. Фото: Ілля Забарний/Instagram

За оцінною вартістю Забарний входить до числа найдорожчих футболістів Ліги 1. Серед захисників чемпіонату він посідає четверте місце за цим показником.

У самому "ПСЖ" українець має сьому за розміром зарплату серед захисників.

1. Михайло Мудрик — 6,1 млн євро

Найбільш високооплачуваним українським футболістом у рейтингу став Михайло Мудрик. За оцінкою Tribuna.com, він отримує 6,1 млн євро на рік.

Заробіток футболіста суттєво змінився після переходу до англійського футболу. У "Шахтарі" Мудрик отримував близько 71 тисячі євро на рік, тоді як у "Челсі" його зарплата зросла до 6,1 млн євро. Таким чином, різниця становить приблизно 85 разів.

Михайло Мудрик. Фото: Михайло Мудрик/Instagram

Після переходу Мудрика до "Тоттенгема" лондонський клуб погодився виплачувати йому повну зарплату. Водночас у складі "шпор" українець посідає 13-те місце за розміром окладу.

Більше за нього в "Тоттенгемі" отримують, зокрема, Омар Мармуш та ще кілька футболістів. Зарплата Мудрика також поступається показникам Деяна Кулушевського, який отримує близько 6,7 млн євро на рік, але перевищує зарплати низки інших гравців команди.

За межами українського рейтингу Мудрик посідає 41-ше місце серед нападників АПЛ за розміром зарплати та 81-ше — серед футболістів топ-5 європейських чемпіонатів.

Як писали Новини.LIVE, "Шахтар" зіграє з "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України. Загалом за результатами жеребкування визначили вісім пар, а матчі цієї стадії заплановані на 27–29 жовтня.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Андреа Мальдера назвав склад збірної України на матчі Ліги націй. До заявки увійшли, зокрема, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Георгій Судаков та Артем Довбик, які представлені у рейтингу зарплат українських футболістів.