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Главная Спорт Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12

Ua ru
18 сентября 2026 21:27
Кто из украинских футболистов зарабатывает больше всех: топ-12
Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Михаил Мудрик возглавил рейтинг зарплат украинских футболистов, выступающих в лучших чемпионатах Европы. По оценке Tribuna.com, нападающий "Тоттенхэма" получает 6,1 млн евро в год. В тройку самых высокооплачиваемых также вошли Илья Забарный из "ПСЖ" и Виталий Николенко из "Эвертона".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Tribuna.com.

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Сколько зарабатывают украинские футболисты в Европе

Tribuna.com опубликовала рейтинг годовых зарплат 12 украинских футболистов, выступающих в сильнейших европейских чемпионатах. Приведенные суммы являются оценками, а не официально обнародованными данными клубов.

12. Арсений Батагов — 310 тысяч евро

Защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов замыкает рейтинг. По оценке издания, украинец получает около 310 тысяч евро в год.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 1
Арсений Багатов. Фото: Арсений Батагов/Instagram

В турецком клубе эта зарплата занимает 19-е место среди футболистов команды.

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11. Артем Степанов — 490 тысяч евро

19-летний нападающий Артем Степанов занимает 11-е место. Украинец выступает за нидерландский "Утрехт" на правах аренды из немецкого "Байера".

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 2
Артем Степанов. Фото: Артем Степанов/Instagram

Его годовая зарплата составляет около 490 тысяч евро. По данным рейтинга, это 102-й показатель среди всех футболистов чемпионата Нидерландов.

Отдельно в издании обратили внимание на результативность Степанова. Он забивал в пяти матчах подряд, поэтому в будущем его контракт может быть пересмотрен.

10. Ефим Конопля — 1,1 млн евро

Защитник Ефим Конопля недавно присоединился к немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха на правах свободного агента.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 3
Юхим Конопля. Фото: Юхим Конопля/Instagram

Его зарплата, по оценке Tribuna.com, составляет 1,1 млн евро в год. Это десятый результат среди украинских легионеров в рейтинге.

После перехода в новый клуб Конопля получил серьезную травму связок, из-за которой пока не может помогать команде на поле.

9. Руслан Малиновский — 1,5 млн евро

Полузащитник "Трабзонспора" Руслан Малиновский получает около 1,5 млн евро в год.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 4
Руслан Малиновский. Фото: Руслан Малиновский/Instagram

Это больше, чем его зарплата в итальянской "Дженоа", где украинец зарабатывал около 1,28 млн евро. В то же время во французском "Марселе" его годовой оклад был значительно выше — около 4,2 млн евро.

В нынешней команде Малиновский занимает девятое место по размеру зарплаты. В турецкой Суперлиге он занимает 22-е место среди полузащитников.

8. Егор Ярмолюк — 1,52 млн евро

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк зарабатывает около 1,52 млн евро в год.

Украинец перешёл в английский клуб летом 2022 года за 1,5 млн евро. Его первый контракт предусматривал зарплату примерно в 300 тысяч евро в год.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 5
Егор Ярмолюк. Фото: Егор Ярмолюк/Instagram

В мае 2025 года Ярмолюк подписал новый контракт с "Брентфордом", рассчитанный до 2031 года. После этого его заработок существенно вырос.

В рейтинге зарплат английской Премьер-лиги украинец занимает 355-е место.

7. Георгий Судаков — 1,9 млн евро

Полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков занял седьмую строчку. Его годовая зарплата оценивается в 1,9 млн евро.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 6
Георгий Судаков. Фото: Георгий Судаков/Instagram

В лиссабонском клубе украинец получает 12-ю по величине зарплату среди футболистов команды.

В чемпионате Португалии Судаков имеет десятый по величине оклад среди всех полузащитников.

6. Артем Довбик — 3,7 млн евро

Нападающий "Болоньи" Артем Довбик занял шестое место. По данным рейтинга, украинец получает 3,7 млн евро в год.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 7
Артем Довбик. Фото: Артем Довбик/Instagram

В нынешнем клубе Довбик занимает второе место по размеру зарплаты. Ранее, когда он выступал за "Рому", его зарплата была лишь 13-й в команде.

В то же время в "Болонье" Довбик не является самым высокооплачиваемым футболистом. Больше него получает арендованный новичок Артюр Теат.

5. Анатолий Трубин — 3,8 млн евро

Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин занял пятое место с зарплатой около 3,8 млн евро в год.

Таким образом, украинец зарабатывает вдвое больше своего одноклубника Георгия Судакова.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 8
Анатолий Трубин. Фото: Анатолий Трубин/Instagram

Трубин присоединился к "Бенфике" в августе 2023 года и с тех пор не подписывал нового контракта. В португальском клубе украинский голкипер занимает второе место по размеру зарплаты среди вратарей чемпионата. Больше получает только Диогу Кошта из "Порту".

4. Андрей Лунин — 4,6 млн евро

Украинским вратарём с самой высокой зарплатой в рейтинге стал Андрей Лунин. Вратарь мадридского "Реала" получает около 4,6 млн евро в год.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 9
Андрей Лунин. Андрей Лунин/Instagram

До подписания нового контракта его зарплата составляла примерно 2,5–2,8 млн евро в год. В августе 2024 года Лунин продлил соглашение с мадридским клубом до 2030 года, после чего его заработок вырос.

Несмотря на четвёртое место среди украинцев, в самом "Реале" Лунин занимает 22-ю позицию по размеру зарплаты.

3. Виталий Николенко — 4,9 млн евро

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко занял третье место с зарплатой 4,9 млн евро в год.

В июне 2026 года украинец подписал улучшенный контракт с английским клубом. Ранее его заработок в "Эвертоне" составлял около 3 млн евро в год.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 10
Виталий Николенко. Виталий Николенко/Instagram

До перехода в английский чемпионат Миколенко выступал за киевское "Динамо", где, по данным рейтинга, получал около 500 тысяч евро в год.

Сейчас зарплата украинца занимает 49-е место среди всех защитников английской Премьер-лиги.

2. Илья Забарный — 5,4 млн евро

Второе место занял защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный. Его годовой заработок оценивается в 5,4 млн евро.

До перехода в парижский клуб украинец выступал за "Борнмут". Сначала его зарплата в английской команде составляла около 1,3 млн евро, а впоследствии выросла до 2,6 млн.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 11
Илья Забарный. Фото: Илья Забарный/Instagram

По оценочной стоимости Забарный входит в число самых дорогих футболистов Лиги 1. Среди защитников чемпионата он занимает четвертое место по этому показателю.

В самом "ПСЖ" украинец имеет седьмую по величине зарплату среди защитников.

1. Михаил Мудрик — 6,1 млн евро

Самым высокооплачиваемым украинским футболистом в рейтинге стал Михаил Мудрик. По оценке Tribuna.com, он получает 6,1 млн евро в год.Заработок футболиста существенно изменился после перехода в английский футбол.

В "Шахтере" Мудрик получал около 71 тысячи евро в год, тогда как в "Челси" его зарплата выросла до 6,1 млн евро. Таким образом, разница составляет примерно 85 раз.

Кто из украинских футболистов в Европе зарабатывает больше всех: топ-12 - фото 12
Михаил Мудрик. Фото: Михаил Мудрик/Instagram

После перехода Мудрика в "Тоттенхэм" лондонский клуб согласился выплачивать ему полную зарплату. При этом в составе "шпор" украинец занимает 13-е место по размеру оклада.

Больше него в "Тоттенхэме" получают, в частности, Омар Мармуш и еще несколько футболистов. Зарплата Мудрика также уступает показателям Деяна Кулушевского, который получает около 6,7 млн евро в год, но превышает зарплаты ряда других игроков команды.

За пределами украинского рейтинга Мудрик занимает 41-е место среди нападающих АПЛ по размеру зарплаты и 81-е — среди футболистов топ-5 европейских чемпионатов.

Как писали Новини.LIVE, "Шахтер" сыграет с "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины. Всего по результатам жеребьевки определили восемь пар, а матчи этой стадии запланированы на 27–29 октября.

Также Новини.LIVE сообщали, что Андреа Мальдера назвал состав сборной Украины на матчи Лиги наций. В заявку вошли, в частности, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Виталий Николенко, Георгий Судаков и Артем Довбик, которые представлены в рейтинге зарплат украинских футболистов.

 

спорт футбол Михаил Мудрик Илья Забарный зарплата
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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