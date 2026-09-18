«Шахтер» — «Динамо»: все пары 1/8 финала Кубка Украины

В Кубке Украины по футболу определились пары 1/8 финала
В пятницу, 18 сентября, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2026/27. Главным противостоянием этого этапа станет матч между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо". Базовыми датами матчей определены 27–29 октября.
Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, сообщает Новини.LIVE.
Кто сыграет в 1/8 финала Кубка Украины
По итогам жеребьевки сформировались восемь пар:
- "Шахтер" (Донецк) — "Динамо" (Киев);
- ЛНЗ (Черкассы) — "Металлист" (Харьков);
- "Тростянец" / "Чернигов" — "Эпицентр" (Каменец-Подольский);
- "Полесье" (Житомир) — "Новый Раздел" (Новый Раздел);
- "Маяк" (Сарны) — "Харьков" (Харьков);
- "Заря" (Луганск) — "Кривбасс" (Кривой Рог);
- "Карпаты" (Львов) — "Александрия" (Александрия);
- "Левый берег" (Киев) — "Верес" (Ровно).
В то же время один участник 1/8 финала еще не определен. Им станет победитель перенесенного матча "Тростянец" — "Чернигов".
Когда состоятся матчи
Поединок между "Тростянец" и "Чернигов" должен был состояться 17 сентября, однако его перенесли из-за длительной воздушной тревоги. Новая дата матча — 6 октября, начало в 11:00.
Матчи 1/8 финала Кубка Украины должны пройти 27–29 октября.
Как писали Новини.LIVE, тренер сборной Андреа Мальдера определился с составом команды на матчи Лиги наций. В сентябрьском игровом отрезке "сине-желтые" проведут четыре матча — против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Также Новини.LIVE сообщали, что "Шахтер" сыграл вничью с ПСВ в стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов. Донецкая команда открыла счёт в конце первого тайма, но после перерыва хозяева сравняли счёт. Матч завершился со счётом 1:1.