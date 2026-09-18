«Шахтер» — «Динамо»: все пары 1/8 финала Кубка Украины

Матч "Динамо" — "Шахтер". Фото: ФК "Динамо"

В пятницу, 18 сентября, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2026/27. Главным противостоянием этого этапа станет матч между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо". Базовыми датами матчей определены 27–29 октября.

Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, сообщает Новини.LIVE.

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Кто сыграет в 1/8 финала Кубка Украины

По итогам жеребьевки сформировались восемь пар:

"Шахтер" (Донецк) — "Динамо" (Киев);

ЛНЗ (Черкассы) — "Металлист" (Харьков);

"Тростянец" / "Чернигов" — "Эпицентр" (Каменец-Подольский);

"Полесье" (Житомир) — "Новый Раздел" (Новый Раздел);

"Маяк" (Сарны) — "Харьков" (Харьков);

"Заря" (Луганск) — "Кривбасс" (Кривой Рог);

"Карпаты" (Львов) — "Александрия" (Александрия);

"Левый берег" (Киев) — "Верес" (Ровно).

В то же время один участник 1/8 финала еще не определен. Им станет победитель перенесенного матча "Тростянец" — "Чернигов".

Когда состоятся матчи

Поединок между "Тростянец" и "Чернигов" должен был состояться 17 сентября, однако его перенесли из-за длительной воздушной тревоги. Новая дата матча — 6 октября, начало в 11:00.

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Матчи 1/8 финала Кубка Украины должны пройти 27–29 октября.

Как писали Новини.LIVE, тренер сборной Андреа Мальдера определился с составом команды на матчи Лиги наций. В сентябрьском игровом отрезке "сине-желтые" проведут четыре матча — против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Шахтер" сыграл вничью с ПСВ в стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов. Донецкая команда открыла счёт в конце первого тайма, но после перерыва хозяева сравняли счёт. Матч завершился со счётом 1:1.