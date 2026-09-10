Шахтар несподівано відібрав очки у ПСВ в стартовому матчі Ліги чемпіонів

Матч "ПСВ" — "Шахтар". Фото: Reuters

Для донецького "Шахтаря" матчем проти нідерландського "ПСВ" стартував новий сезон основного етапу Ліги чемпіонів. Перед грою букмекери та футбольні експерти віддавали перевагу господарям, однак українська команда зуміла вистояти на виїзді та здобути нічию — 1:1.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

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Арда Туран під час гри. Фото: Reuters

"Шахтар" відібрав очки у фаворита

Перед стартовим туром Ліги чемпіонів "ПСВ" вважався явним фаворитом. Нідерландська команда підходила до поєдинку в хорошій формі, а домашній стадіон мав стати для неї додатковою перевагою.

Попри прогнози, "Шахтар" провів дисциплінований матч і відкрив рахунок ще до перерви. На першій компенсованій хвилині першого тайму Глейкер Мендоза отримав передачу на лівому фланзі, змістився до штрафного майданчика та точним ударом у дальній кут переграв воротаря.

"Гірники" пропустили м'яч. Фото: Reuters

На 48-й хвилині господарі відігралися. Серджиньйо Дест замкнув простріл Армандо Обіспо та зрівняв рахунок — 1:1.

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Після цього "ПСВ" більше контролював м'яч і регулярно загрожував воротам Дмитра Різника, однак оборона "Шахтаря" витримала тиск. Водночас і "гірники" не лише захищалися, а й небезпечно контратакували. Найкращий шанс вирвати перемогу наприкінці зустрічі мав Лассіна Траоре, однак після передачі з лівого флангу його удар у падінні заблокував захисник.

Микола Матвієнко проти "ПСВ". Фото: Reuters

Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1, яка стала позитивним результатом для команди Арди Турана. З огляду на статус "ПСВ" як одного з фаворитів матчу та виїзний характер зустрічі, здобуте очко можна вважати успішним початком основного етапу Ліги чемпіонів.

"ПСВ" — "Шахтар" — 1:1

Голи: Дест, 48 — Мендоза, 45+1.

"ПСВ": Коварж — Дест, Гертрейда, Обіспо, Костич (Фламінго, 68) — Тіл, Сано, Ваннер — Перішич, Пепі (Мейнанс, 83), ван Боммел.

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон Гомес, Очеретько, Ізакі (Криськів, 89) — Аліссон (Лукас, 89), Еліас (Траоре, 66), Мендоза (Невертон, 67).

Попередження: Обіспо, ван Боммел, Дест — Вінісіус, Мендоза, Педріньйо Азеведо, Бондар, Криськів, Марлон Гомес.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про цілі "Шахтаря" після жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів. Арда Туран заявив, що команда поважає всіх суперників, але нікого не боїться. Особливими для тренера стануть матчі проти "Реала" та "Фенербахче".

Також Новини.LIVE писав про рекорд відвідуваності матчів УПЛ від початку повномасштабної війни. Поєдинок "Карпат" із "Шахтарем" у Львові зібрав 11 200 уболівальників. Донецька команда здобула перемогу з рахунком 2:1.