Матч Карпати — Шахтар зібрав 11 200 глядачів у Львові

Матч "Карпати" — "Шахтар". Фото: ФК "Карпати"

Матч "Карпат" і "Шахтаря" у межах п’ятого туру Української Премʼєр-ліги став особливим для футболу. Гру на стадіоні "Україна" у Львові відвідали 11 200 уболівальників. Такої кількості глядачів на грі чемпіонату країни не фіксували від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Football.ua, передає Новини.LIVE.

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Глядачі матчу "Карпати" — "Шахтар"

Від початку повномасштабної війни це вперше матч УПЛ відвідала така велика кількість уболівальників. Показник може свідчити про поступове відновлення атмосфери великих футбольних подій на українських стадіонах.

Футбольний матч у Львові. Фото: ФК "Карпати"

Господарі розпочали поєдинок вдало й першими відзначилися, однак перевагу втримати не вдалося. "Карпати" пропустили двічі та в підсумку поступилися донецькій команді із рахунком 1:2.

До зустрічі у Львові рекорд за кількістю глядачів серед матчів найвищого дивізіону України належав поєдинку в Тернополі. Матч "Епіцентру" проти "Шахтаря" відвідали 9 850 уболівальників. Зазначимо, тоді перемогу здобула донецька команда.

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Водночас рекорд відвідуваності серед усіх українських футбольних турнірів за час повномасштабної війни досі належить Кубку України. Матч "Буковини" з "Динамо" завершився перемогою київського клубу з рахунком 0:3, а його трибуни зібрали 14 500 глядачів.

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