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Головна Спорт Вперше від початку 2022 року: гра УПЛ зібрала понад 10 тисяч фанатів

Вперше від початку 2022 року: гра УПЛ зібрала понад 10 тисяч фанатів

Ua ru
6 вересня 2026 18:47
Матч Карпати — Шахтар зібрав 11 200 глядачів у Львові
Матч "Карпати" — "Шахтар". Фото: ФК "Карпати"

Матч "Карпат" і "Шахтаря" у межах п’ятого туру Української Премʼєр-ліги став особливим для футболу. Гру на стадіоні "Україна" у Львові відвідали 11 200 уболівальників. Такої кількості глядачів на грі чемпіонату країни не фіксували від початку повномасштабної війни. 

Про це повідомляє Football.ua, передає Новини.LIVE.

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Глядачі матчу "Карпати" — "Шахтар"

Від початку повномасштабної війни це вперше матч  УПЛ відвідала така велика кількість уболівальників. Показник може свідчити про поступове відновлення атмосфери великих футбольних подій на українських стадіонах.

Матч "Карпати" — "Шахтар"
Футбольний матч у Львові. Фото: ФК "Карпати"

Господарі розпочали поєдинок вдало й першими відзначилися, однак перевагу втримати не вдалося. "Карпати" пропустили двічі та в підсумку поступилися донецькій команді із рахунком 1:2.

До зустрічі у Львові рекорд за кількістю глядачів серед матчів найвищого дивізіону України належав поєдинку в Тернополі. Матч "Епіцентру" проти "Шахтаря" відвідали 9 850 уболівальників. Зазначимо, тоді перемогу здобула донецька команда.

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Футбольний матч між командами "Шахтар" та "Карпати" 5 вересня
Матч "Карпати" — "Шахтар" 5 вересня. Фото: ФК "Карпати"

Водночас рекорд відвідуваності серед усіх українських футбольних турнірів за час повномасштабної війни досі належить Кубку України. Матч "Буковини" з "Динамо" завершився перемогою київського клубу з рахунком 0:3, а його трибуни зібрали 14 500 глядачів.

Як писали Новини.LIVE, українець Данило Донченко здобув перемогу над американцем Пунахеле Соріано на турнірі UFC. Бій пройшов усі три раунди, після чого судді одноголосно віддали перемогу українському спортсмену.

А українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола срібло у фіналі Діамантової ліги сезону-2026. Для спортсменки це вже шосте поспіль призове місце у фіналах цієї ліги. 

футбол Україна ФК Шахтар УПЛ вболівальники Карпати Львів
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир

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