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Главная Спорт Впервые с начала 2022 года: матч УПЛ собрал более 10 тысяч болельщиков

Впервые с начала 2022 года: матч УПЛ собрал более 10 тысяч болельщиков

Ua ru
6 сентября 2026 18:47
Матч Карпаты — Шахтер собрал 11 200 зрителей во Львове
Матч "Карпаты" — "Шахтер". Фото: ФК "Карпаты"

Матч между "Карпатами" и "Шахтером" в рамках пятого тура Украинской Премьер-лиги стал особенным событием для футбола. Игру на стадионе "Украина" во Львове посетили 11 200 болельщиков. Такого количества зрителей на матче чемпионата страны не фиксировалось с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Football.ua, передает Новини.LIVE.

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Зрители матча "Карпаты" — "Шахтер"

С начала полномасштабной войны это первый матч УПЛ, который посетило такое большое количество болельщиков. Этот показатель может свидетельствовать о постепенном восстановлении атмосферы крупных футбольных событий на украинских стадионах.

Матч "Карпати" — "Шахтар"
Футбольный матч во Львове. Фото: ФК "Карпаты"

Хозяева удачно начали поединок и первыми открыли счет, однако удержать преимущество не удалось. "Карпаты" пропустили два гола и в итоге уступили донецкой команде со счетом 1:2.

До встречи во Львове рекорд по количеству зрителей среди матчей высшего дивизиона Украины принадлежал поединку в Тернополе. Матч "Эпицентра" против "Шахтера" посетили 9 850 болельщиков. Отметим, что тогда победу одержала донецкая команда.

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Матч "Карпаты" — "Шахтер" 5 сентября. Фото: ФК "Карпаты"

В то же время рекорд посещаемости среди всех украинских футбольных турниров за время полномасштабной войны до сих пор принадлежит Кубку Украины. Матч "Буковины" с "Динамо" завершился победой киевского клуба со счетом 0:3, а на трибунах собралось 14 500 зрителей.

Как писали Новини.LIVE, украинец Даниил Донченко одержал победу над американцем Пунахеле Сориано на турнире UFC. Бой продлился все три раунда, после чего судьи единогласно присудили победу украинскому спортсмену.

А украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебро в финале Бриллиантовой лиги сезона-2026. Для спортсменки это уже шестое подряд призовое место в финалах этой лиги.

футбол Украина ФК Шахтер УПЛ болельщики Карпаты Львов
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь

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