Матч Карпаты — Шахтер собрал 11 200 зрителей во Львове

Матч "Карпаты" — "Шахтер". Фото: ФК "Карпаты"

Матч между "Карпатами" и "Шахтером" в рамках пятого тура Украинской Премьер-лиги стал особенным событием для футбола. Игру на стадионе "Украина" во Львове посетили 11 200 болельщиков. Такого количества зрителей на матче чемпионата страны не фиксировалось с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Football.ua, передает Новини.LIVE.

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Зрители матча "Карпаты" — "Шахтер"

С начала полномасштабной войны это первый матч УПЛ, который посетило такое большое количество болельщиков. Этот показатель может свидетельствовать о постепенном восстановлении атмосферы крупных футбольных событий на украинских стадионах.

Футбольный матч во Львове. Фото: ФК "Карпаты"

Хозяева удачно начали поединок и первыми открыли счет, однако удержать преимущество не удалось. "Карпаты" пропустили два гола и в итоге уступили донецкой команде со счетом 1:2.

До встречи во Львове рекорд по количеству зрителей среди матчей высшего дивизиона Украины принадлежал поединку в Тернополе. Матч "Эпицентра" против "Шахтера" посетили 9 850 болельщиков. Отметим, что тогда победу одержала донецкая команда.

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В то же время рекорд посещаемости среди всех украинских футбольных турниров за время полномасштабной войны до сих пор принадлежит Кубку Украины. Матч "Буковины" с "Динамо" завершился победой киевского клуба со счетом 0:3, а на трибунах собралось 14 500 зрителей.

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