Даниил Донченко победил Сориано на турнире UFC в Париже

Украинский боец полусреднего веса Даниил Донченко во время боя в Париже. Фото: UFC/X

Украинский боец Даниил Донченко победил американца Пунахеле Сориано на турнире UFC в Париже. Поединок в полусреднем весе длился все три раунда и завершился единогласным решением судей. В первом раунде украинец дважды отправил соперника в нокдаун, после чего продолжил контролировать ход боя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на результаты турнира.

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Даниил Донченко во время боя в Париже. Фото: UFC/X

Как украинский боец Донченко победил американца Сориано

Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 287 в Париже. 24-летний Даниил Донченко встретился с американцем Пунахеле Сориано в полусредней весовой категории.

Бой продлился все три запланированных раунда. По его итогам все трое судей отдали победу украинцу — 30:27, 30:27, 29:28.

Донченко захватил инициативу с первых минут. В стартовом пятиминутном отрезке украинец уверенно работал в стойке, защищался от попыток соперника провести тейкдаун и дважды отправил Сориано в нокдаун. В то же время завершить поединок досрочно ему не удалось.

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Во втором раунде Донченко продолжил контролировать дистанцию и наносил больше точных и ощутимых ударов. Во время этой пятиминутки произошёл эпизод с непреднамеренным ударом ниже пояса, после которого Сориано понадобилось время на восстановление.

В заключительном раунде американец сделал ставку на борьбу и сумел перевести бой в партер. Однако это не позволило ему перехватить инициативу. Донченко даже из лежачего положения активно атаковал соперника локтями, а впоследствии выбрался из опасной ситуации и довел поединок до победы.

Третья победа Донченко в 2026 году

Успех в бою с Сориано стал для Донченко уже третьей победой в 2026 году. В феврале украинец победил американца Алекса Мороно, а в июне нокаутировал шведа Теодора Берггрена.

Достижения Донченко в ММА:

профессиональный рекорд — 15 побед и 2 поражения;

победная серия — 9 поединков;

рекорд в UFC — 4 победы в 4 боях.

После победы в Париже Донченко заявил о желании провести следующий поединок против опытного американца Даниэля Родригеса.

Победа над Сориано позволит украинцу существенно приблизиться к попаданию в топ-15 рейтинга полусреднего дивизиона UFC.

Что известно о Даниле Донченко

Данило Донченко — украинский боец полусреднего веса UFC, родом из Коростеня. Профессиональную карьеру в ММА он начал в 2019 году, а дебютировал в UFC в августе 2025 года после победы в финале 33-го сезона The Ultimate Fighter. Донченко также является бывшим чемпионом NAIZA FC в легком весе и имеет опыт выступлений в кикбоксинге.

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