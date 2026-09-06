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Главная Спорт Украинец Даниил Донченко одержал победу на турнире UFC в Париже

Украинец Даниил Донченко одержал победу на турнире UFC в Париже

Ua ru
6 сентября 2026 12:28
Даниил Донченко победил Сориано на турнире UFC в Париже
Украинский боец полусреднего веса Даниил Донченко во время боя в Париже. Фото: UFC/X

Украинский боец Даниил Донченко победил американца Пунахеле Сориано на турнире UFC в Париже. Поединок в полусреднем весе длился все три раунда и завершился единогласным решением судей. В первом раунде украинец дважды отправил соперника в нокдаун, после чего продолжил контролировать ход боя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на результаты турнира.

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Данило Донченко переміг у Парижі
Даниил Донченко во время боя в Париже. Фото: UFC/X

Как украинский боец Донченко победил американца Сориано

Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 287 в Париже. 24-летний Даниил Донченко встретился с американцем Пунахеле Сориано в полусредней весовой категории.

Бой продлился все три запланированных раунда. По его итогам все трое судей отдали победу украинцу — 30:27, 30:27, 29:28.

Донченко захватил инициативу с первых минут. В стартовом пятиминутном отрезке украинец уверенно работал в стойке, защищался от попыток соперника провести тейкдаун и дважды отправил Сориано в нокдаун. В то же время завершить поединок досрочно ему не удалось.

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Во втором раунде Донченко продолжил контролировать дистанцию и наносил больше точных и ощутимых ударов. Во время этой пятиминутки произошёл эпизод с непреднамеренным ударом ниже пояса, после которого Сориано понадобилось время на восстановление.

В заключительном раунде американец сделал ставку на борьбу и сумел перевести бой в партер. Однако это не позволило ему перехватить инициативу. Донченко даже из лежачего положения активно атаковал соперника локтями, а впоследствии выбрался из опасной ситуации и довел поединок до победы.

Третья победа Донченко в 2026 году

Успех в бою с Сориано стал для Донченко уже третьей победой в 2026 году. В феврале украинец победил американца Алекса Мороно, а в июне нокаутировал шведа Теодора Берггрена.

Достижения Донченко в ММА:

  • профессиональный рекорд — 15 побед и 2 поражения;
  • победная серия — 9 поединков;
  • рекорд в UFC — 4 победы в 4 боях.

После победы в Париже Донченко заявил о желании провести следующий поединок против опытного американца Даниэля Родригеса.

Победа над Сориано позволит украинцу существенно приблизиться к попаданию в топ-15 рейтинга полусреднего дивизиона UFC.

Что известно о Даниле Донченко

Данило Донченко — украинский боец полусреднего веса UFC, родом из Коростеня. Профессиональную карьеру в ММА он начал в 2019 году, а дебютировал в UFC в августе 2025 года после победы в финале 33-го сезона The Ultimate Fighter. Донченко также является бывшим чемпионом NAIZA FC в легком весе и имеет опыт выступлений в кикбоксинге.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль в финале Алмазной лиги-2026 в Брюсселе. Украинка преодолела высоты 1,92, 1,95, 1,97 и 1,99 метра, но не смогла взять планку 2,01 метра. Для Магучих это шестой подряд подиум в финале Алмазной лиги — три серебра и три победы.

Новини.LIVE также сообщали, что украинский дзюдоист Даниил Кравченко стал чемпионом Европы U-21 в Подгорице. На пути к золоту он одержал пять побед, а в полуфинале и финале одолел представителей России. В решающем поединке Кравченко досрочно победил Атмира Соблирова благодаря результативному броску на иппон.

спорт Париж Соревнования бой победа Украинские спортсмены
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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