Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ярослава Магучих завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги

Ua ru
6 сентября 2026 02:28
Ярослава Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих. Фото: AP/Omar Havana

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место в прыжках в высоту на финале сезона-2026 Бриллиантовой лиги. Соревнования прошли в бельгийском Брюсселе. Ярослава Магучих уже в шестой раз подряд занимает призовое место в финале Бриллиантовой лиги. Среди достижений спортсменки — три серебряные медали и три "бриллианта".

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какой результат показала Ярослава Магучих

Ярослава стартовала с высоты 1,92 метра. Эту планку, а также высоту 1,95 метра и 1,99 метра она покорила с первой попытки. Высоту 1,97 метра украинка преодолела со второго прыжка, а 2,01 метра покорить не смогла.

Победительницей финала стала австралийка Элеанор Паттерсон, которая преодолела 2,01 метра, а третье место заняла представительница Австралии Никола Олислагерс, прыгнувшая на высоту 1,95 метра.

Уже в следующие выходные, 12 и 13 сентября, состоится заключительный старт сезона — абсолютный чемпионат мира.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщал, что украинский легкоатлет Олег Дорощук продолжает завоевывать награды на международных соревнованиях. В финале Бриллиантовой лиги-2026 он завоевал бронзу. В третий раз подряд украинский спортсмен поднялся на подиум престижной серии.

Также Новини.LIVE со ссылкой на "Большой теннис" писал об успешном выступлении украинских теннисисток на US Open-2026. Речь идет об Элине Свитолиной, Марте Костюк и Юлии Стародубцевой. Спортсменки пробились в третий круг престижного турнира.

Ярослава Магучих Соревнования Легкая атлетика прыжки в высоту спортсмены
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации