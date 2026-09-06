Ярослава Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих. Фото: AP/Omar Havana

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место в прыжках в высоту на финале сезона-2026 Бриллиантовой лиги. Соревнования прошли в бельгийском Брюсселе. Ярослава Магучих уже в шестой раз подряд занимает призовое место в финале Бриллиантовой лиги. Среди достижений спортсменки — три серебряные медали и три "бриллианта".

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает Новини.LIVE.

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Какой результат показала Ярослава Магучих

Ярослава стартовала с высоты 1,92 метра. Эту планку, а также высоту 1,95 метра и 1,99 метра она покорила с первой попытки. Высоту 1,97 метра украинка преодолела со второго прыжка, а 2,01 метра покорить не смогла.

Победительницей финала стала австралийка Элеанор Паттерсон, которая преодолела 2,01 метра, а третье место заняла представительница Австралии Никола Олислагерс, прыгнувшая на высоту 1,95 метра.

Уже в следующие выходные, 12 и 13 сентября, состоится заключительный старт сезона — абсолютный чемпионат мира.

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