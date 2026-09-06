Ярослава Магучіх посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги

Ярослава Магучіх. Фото: AP/Omar Havana

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце в секторі стрибків у висоту у фіналі сезону-2026 Діамантової ліги. Змагання відбулися в бельгійському Брюсселі. Ярослава Магучіх вже вшосте поспіль посідає призове місце у фіналі Діамантової ліги. Серед здобутків спортсменки — три срібні нагороди та три "діаманти".

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України, передає Новини.LIVE.

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Який результат показала Ярослава Магучіх

Ярослава стартувала з висоти 1,92 метра. Цю планку, а також висоту 1,95 метра і 1,99 метра вона підкорила з першої спроби. Висоту 1,97 метра українка подолала із другого стрибка, а 2,01 метра підкорити не змогла.

Переможницею фіналу стала австралійка Елеанор Паттерсон, яка підкорила 2,01 метра, а третє місце посіла представниця Австралії Нікола Оліслагерс, яка стрибнула на висоту 1,95 метра.

Уже наступними вихідними, 12 і 13 вересня, відбудеться заключний старт сезону — абсолютний чемпіонат світу.

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