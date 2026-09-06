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Головна Спорт Ярослава Магучіх завоювала "срібло" у фіналі Діамантової ліги

Ярослава Магучіх завоювала "срібло" у фіналі Діамантової ліги

Ua ru
6 вересня 2026 02:28
Ярослава Магучіх посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги
Ярослава Магучіх. Фото: AP/Omar Havana

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце в секторі стрибків у висоту у фіналі сезону-2026 Діамантової ліги. Змагання відбулися в бельгійському Брюсселі. Ярослава Магучіх вже вшосте поспіль посідає призове місце у фіналі Діамантової ліги. Серед здобутків спортсменки — три срібні нагороди та три "діаманти". 

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України, передає Новини.LIVE.

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Який результат показала Ярослава Магучіх 

Ярослава стартувала з висоти 1,92 метра. Цю планку, а також висоту 1,95 метра і 1,99 метра вона підкорила з першої спроби. Висоту 1,97 метра українка подолала із другого стрибка, а 2,01 метра підкорити не змогла.

Переможницею фіналу стала австралійка Елеанор Паттерсон, яка підкорила 2,01 метра, а третє місце посіла представниця Австралії Нікола Оліслагерс, яка стрибнула на висоту 1,95 метра.

Уже наступними вихідними, 12 і 13 вересня, відбудеться заключний старт сезону — абсолютний чемпіонат світу.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що український легкоатлет Олег Дорощук продовжує здобувати нагороди на міжнародних змаганнях. У фіналі Діамантової ліги-2026 він виборов бронзу. Утретє поспіль український спортсмен на подіум престижної серії.

Також Новини.LIVE з посиланням на "Великий теніс" писав про успішний виступ українських тенісисток на US Open-2026. Йдеться про Еліну Світоліну, Марту Костюк та Юлію Стародубцеву. Спортсменки пробилися до третього кола престижного турніру.

Ярослава Магучіх Змагання Легка атлетика стрибки у висоту спортсмени
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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