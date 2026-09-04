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Головна Спорт Світоліній, Костюк та Стародубцевій підкорився рекорд України

Світоліній, Костюк та Стародубцевій підкорився рекорд України

Ua ru
4 вересня 2026 16:40
Три українки вийшли до третього кола US Open і повторили рекорд
Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українські тенісистки встановили чергове історичне досягнення на US Open-2026. Одразу три представниці України Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева пробилися до третього кола турніру, повторивши національний рекорд за кількістю українок на цій стадії змагань.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Великий теніс".

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Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: Reuters

Україна повторила національний рекорд

Світоліна, Костюк і Стародубцева успішно подолали два стартові раунди US Open. На турнірах Великого шолома українки вже досягали такого результату, однак саме на Відкритому чемпіонаті США це сталося лише вдруге в історії.

Тепер українські тенісистки мають шанс встановити новий національний рекорд. Для цього щонайменше дві з них повинні перемогти у матчах третього кола та вийти до 1/8 фіналу.

У третьому раунді Костюк зустрінеться з росіянкою Катериною Александровою. Світоліна зіграє проти ще однієї представниці Росії Анни Калінської, а Стародубцева спробує здолати другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану.

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В основній сітці US Open-2026 стартували сім українських тенісисток. Олександра Олійникова завершила виступи в другому колі, а Дарія Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська вибули вже після стартових матчів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про позицію Руслана Маліновського та Арсенія Батагова щодо товариського матчу "Трабзонспора" з російським "Зенітом".

Також Новини.LIVE повідомляв про перехід івуарійця Кеассе Ба до київського "Динамо", з яким 21-річний вінгер уклав контракт на п'ять років.

Еліна Світоліна WTA Марта Костюк Юлія Стародубцева US Open
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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