Три украинки вышли в третий круг US Open и повторили рекорд

Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинские теннисистки установили очередное историческое достижение на US Open-2026. Сразу три представительницы Украины Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева пробились в третий круг турнира, повторив национальный рекорд по количеству украинок на этой стадии соревнований.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Большой теннис".

Реклама

Марта Костюк. Фото: Reuters

Украина повторила национальный рекорд

Свитолина, Костюк и Стародубцева успешно преодолели два стартовых раунда US Open. На турнирах Большого шлема украинки уже добивались такого результата, однако именно на Открытом чемпионате США это произошло лишь во второй раз в истории.

Теперь украинские теннисистки имеют шанс установить новый национальный рекорд. Для этого как минимум две из них должны победить в матчах третьего круга и выйти в 1/8 финала.

В третьем раунде Костюк встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Свитолина сыграет против еще одной представительницы России Анны Калинской, а Стародубцева попытается обыграть вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

Читайте также:

В основной сетке US Open-2026 стартовали семь украинских теннисисток. Александра Олейникова завершила выступления во втором круге, а Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выбыли уже после стартовых матчей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о позиции Руслана Малиновского и Арсения Батагова относительно товарищеского матча "Трабзонспора" с российским "Зенитом".

Также Новини.LIVE сообщал о переходе ивуарийца Кеассе Ба в киевское "Динамо", с которым 21-летний вингер заключил контракт на пять лет.