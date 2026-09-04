Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Свитолина, Костюк и Стародубцева побили рекорд Украины

Свитолина, Костюк и Стародубцева побили рекорд Украины

Ua ru
4 сентября 2026 16:40
Три украинки вышли в третий круг US Open и повторили рекорд
Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинские теннисистки установили очередное историческое достижение на US Open-2026. Сразу три представительницы Украины Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева пробились в третий круг турнира, повторив национальный рекорд по количеству украинок на этой стадии соревнований.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Большой теннис".

Реклама
Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: Reuters

Украина повторила национальный рекорд

Свитолина, Костюк и Стародубцева успешно преодолели два стартовых раунда US Open. На турнирах Большого шлема украинки уже добивались такого результата, однако именно на Открытом чемпионате США это произошло лишь во второй раз в истории.

Теперь украинские теннисистки имеют шанс установить новый национальный рекорд. Для этого как минимум две из них должны победить в матчах третьего круга и выйти в 1/8 финала.

В третьем раунде Костюк встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Свитолина сыграет против еще одной представительницы России Анны Калинской, а Стародубцева попытается обыграть вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

Читайте также:

В основной сетке US Open-2026 стартовали семь украинских теннисисток. Александра Олейникова завершила выступления во втором круге, а Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выбыли уже после стартовых матчей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о позиции Руслана Малиновского и Арсения Батагова относительно товарищеского матча "Трабзонспора" с российским "Зенитом".

Также Новини.LIVE сообщал о переходе ивуарийца Кеассе Ба в киевское "Динамо", с которым 21-летний вингер заключил контракт на пять лет.

Элина Свитолина WTA Марта Костюк Юлия Стародубцева US Open
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации