Дорощук став бронзовим призером фіналу Діамантової ліги

Олег Дорощук. Фото: Reuters

Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув бронзову медаль у фіналі Діамантової ліги-2026, який відбувся у Брюсселі. Для лідера світового рейтингу це вже третій поспіль подіум у фіналах престижної серії.

Про результат Дорощука повідомив портал Новини.LIVE.

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Олег Дорощук. Фото: Reuters

Дорощук показав не найкращий виступ

У фіналі українець виходив у статусі фаворита, адже очолює світовий рейтинг та є віцечемпіоном Європи-2026.

Дорощук упевнено розпочав виступ, з першої спроби подолавши висоти 2,16, 2,21 та 2,25 метра. Наступна планка — 2,28 м — українцю не підкорилася, тож він завершив змагання з результатом 2,25 м.

Бронзову медаль Олег розділив з італійцем Джанмарко Тамбері, який також подолав висоту 2,25 м.

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Переможцем фіналу став поляк Матеуш Колодзейський, який взяв 2,28 м та випередив за кількістю спроб американця Джувона Гаррісона, який показав такий самий результат.

Для Дорощука ця медаль стала третьою поспіль у фіналах Діамантової ліги. Наступним стартом українця стане перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, який відбудеться наступного вікенду в Будапешті.

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