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Головна Спорт Співробітники ТЦК мобілізували керівника футбольного клубу

Співробітники ТЦК мобілізували керівника футбольного клубу

Ua ru
4 вересня 2026 09:05
Спортивного директора ЮКСА Андрія Філя мобілізували до ЗСУ
Андрій Філь. Фото: "ЮКСА"

Спортивний директор клубу Першої ліги "ЮКСА" Андрій Філь був мобілізований до Збройних сил України. Функціонер, який лише нещодавно розпочав роботу в клубі з Тарасівки, не мав бронювання та був направлений до підрозділу територіальної оборони.

Про мобілізацію спортивного директора повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на телеграм-канал Inside UPL.

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Мобілізували керівника одного з футбольних клубів

За інформацією джерела, представники ТЦК мобілізували Філя в Києві. Спортивний директор "ЮКСА" не мав оформленого бронювання, тому був направлений до одного з підрозділів територіальної оборони.

Наразі невідомо, чи вдасться керівництву клубу врегулювати ситуацію та повернути функціонера до виконання своїх обов'язків.

Філь приєднався до "ЮКСА" зовсім нещодавно, очоливши спортивний напрямок клубу. До цього він працював у кількох українських футбольних клубах, зокрема у "Ворсклі" та "Кремені".

Читайте також:

"ЮКСА" виступає у Першій лізі України та цього сезону претендує на вихід до Української прем'єр-ліги.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російські атлети не погодилися виступити із засудженням війни проти України, попри можливість завдяки цьому повернутися на міжнародну арену.

Також Новини.LIVE писав про реакцію Руслана Маліновського та Арсенія Батагова на плани "Трабзонспора" провести товариську зустріч із "Зенітом" у Росії.

футбол мобілізація Перша ліга ТЦК та СП ЮКСА
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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