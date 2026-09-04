Спортивного директора ЮКСА Андрія Філя мобілізували до ЗСУ

Андрій Філь. Фото: "ЮКСА"

Спортивний директор клубу Першої ліги "ЮКСА" Андрій Філь був мобілізований до Збройних сил України. Функціонер, який лише нещодавно розпочав роботу в клубі з Тарасівки, не мав бронювання та був направлений до підрозділу територіальної оборони.

Про мобілізацію спортивного директора повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на телеграм-канал Inside UPL.

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Мобілізували керівника одного з футбольних клубів

За інформацією джерела, представники ТЦК мобілізували Філя в Києві. Спортивний директор "ЮКСА" не мав оформленого бронювання, тому був направлений до одного з підрозділів територіальної оборони.

Наразі невідомо, чи вдасться керівництву клубу врегулювати ситуацію та повернути функціонера до виконання своїх обов'язків.

Філь приєднався до "ЮКСА" зовсім нещодавно, очоливши спортивний напрямок клубу. До цього він працював у кількох українських футбольних клубах, зокрема у "Ворсклі" та "Кремені".

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