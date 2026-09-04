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Главная Спорт Сотрудники ТЦК мобилизовали руководителя футбольного клуба

Сотрудники ТЦК мобилизовали руководителя футбольного клуба

Ua ru
4 сентября 2026 09:05
Спортивный директор ЮКСА Андрей Филь был мобилизован в ВСУ
Андрей Филь. Фото: "ЮКСА"

Спортивный директор клуба Первой лиги "ЮКСА" Андрей Филь был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Функционер, который лишь недавно начал работу в клубе из Тарасовки, не имел бронирования и был направлен в подразделение территориальной обороны.

О мобилизации спортивного директора сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на телеграм-канал Inside UPL.

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Мобилизовали руководителя одного из футбольных клубов

По информации источника, представители ТЦК мобилизовали Филя в Киеве. Спортивный директор "ЮКСА" не имел оформленного бронирования, поэтому был направлен в одно из подразделений территориальной обороны.

Сейчас неизвестно, удастся ли руководству клуба урегулировать ситуацию и вернуть функционера к выполнению своих обязанностей.

Филь присоединился к "ЮКСА" совсем недавно, возглавив спортивное направление клуба. До этого он работал в нескольких украинских футбольных клубах, в частности в "Ворскле" и "Кремне".

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"ЮКСА" выступает в Первой лиге Украины и в этом сезоне претендует на выход в Украинскую премьер-лигу.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские атлеты отказались выступить с осуждением войны против Украины, несмотря на возможность благодаря этому вернуться на международную арену.

Также Новини.LIVE писал о реакции Руслана Малиновского и Арсения Батагова на планы "Трабзонспора" провести товарищеский матч с "Зенитом" в России.

футбол мобилизация Первая лига ТЦК и СП ЮКСА
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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