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Головна Спорт Україна матиме 5 легкоатлетів на новоствореному абсолютному ЧС

Україна матиме 5 легкоатлетів на новоствореному абсолютному ЧС

Ua ru
2 вересня 2026 21:54
Магучіх та ще 4 українців відібрались на перший абсолютний ЧС з легкої атлетики
Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Фото: Reuters

П'ятеро українських легкоатлетів здобули право виступити на першому в історії абсолютному чемпіонаті світу. Остаточний склад учасників визначився після оновлення світового рейтингу.

Про представників України повідомив портал Новини.LIVE.

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Олег Дорощук
 Олег Дорощук. Фото: Reuters

Україну представлять п'ять легкоатлетів

До складу збірної України увійшли чотири представники стрибків у висоту та один метальник молота.

Ярослава Магучіх отримала автоматичну путівку як олімпійська чемпіонка Парижа-2024. Українка посідає друге місце у світовому рейтингу та має найкращий результат сезону у світі — 2,03 м.

За рейтингом на турнір також відібралися Юлія Левченко, яка йде третьою у світовому рейтингу, та Ірина Геращенко. Після повернення до змагань вона повторила особистий рекорд, подолавши висоту 2,00 м на етапі Діамантової ліги в Цюриху.

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У чоловічих стрибках у висоту Україну представить Олег Дорощук, який кваліфікувався як лідер світового рейтингу.

Єдиним українцем у метанні молота стане бронзовий призер Олімпійських ігор-2024 Михайло Кохан. Він посідає четверте місце у світовому рейтингу та цього сезону встановив особистий рекорд — 82,38 м.

Михаил Кохан
Михайло Кохан. Фото: Reuters

Перший абсолютний чемпіонат світу

Перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться 11–13 вересня в Будапешті. Новий турнір під егідою World Athletics стане фінальним стартом сезону та проходитиме раз на два роки.

До участі допустять лише найсильніших спортсменів світу. У технічних дисциплінах виступатимуть по вісім атлетів, а в бігових — по 16. Загалом організатори очікують близько 400 учасників із понад 70 країн.

Змагання триватимуть три дні. У більшості технічних дисциплін кваліфікацію не проводитимуть — медалі розіграють одразу у фіналах, тоді як у бігових видах відбудуться півфінали та фінали.

Призовий фонд дебютного турніру становитиме рекордні 10 мільйонів доларів. Переможці кожної дисципліни отримають по 150 тисяч доларів — це найбільші призові в історії легкої атлетики.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про мобілізацію українського боксера Євгена Хитрова, який свого часу входив до знаменитої олімпійської збірної 2012 року.

Також Новини.LIVE писав, що в київському "Динамо" вже підбирають варіанти на випадок відставки Ігоря Костюка та обирають між двома кандидатами без великого досвіду роботи головним тренером.

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Ірина Геращенко Михайло Кохан Ярослава Магучіх Юлія Левченко Олег Дорощук
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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