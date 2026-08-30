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Головна Спорт Магучіх несподівано програла Паттерсон на турнірі в Німеччині

Магучіх несподівано програла Паттерсон на турнірі в Німеччині

Ua ru
30 серпня 2026 19:37
Паттерсон вдалося перемогти Магучіх у восьмий раз: Левченко поза подіумом
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх посіла друге місце у стрибках у висоту на турнірі срібної серії Континентального легкоатлетичного туру в Німеччині. Переможницею змагань стала австралійка Елеанор Паттерсон.

Про результат виступу Магучіх та Юлії Левченко повідомив портал Новини.LIVE.

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Українки не вразили результатами

Після висоти 1,93 м стало зрозуміло, хто боротиметься за медалі. Магучіх, Паттерсон та представниця Ямайки Ламара Дістін подолали цю планку з першої спроби, а також без помилок взяли висоти 1,96 та 1,98 м.

На висоті 2,00 м Дістін завершила виступ, тоді як Паттерсон підкорила планку з першої спроби, а Магучіх — лише з третьої.

Переможницю визначила висота 2,02 м. Австралійка подолала її з третьої спроби, тоді як українці ця висота не підкорилася. У підсумку Магучіх стала срібною призеркою турніру.

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Після переможного стрибка Паттерсон замовила висоту 2,05 м, щоб спробувати встановити новий рекорд Австралії. Однак усі три спроби виявилися невдалими.

Левченко завершила турнір на п'ятому місці з результатом 1,86 м.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що після програного поєдинку Мозеса Ітауму винесли з рингу на ношах, а згодом відправили на медичне обстеження до лікарні.

Також Новини.LIVE писав, що тривала пауза Дениса Берінчика без боїв завершилася зустріччю із Семом Ноуксом, у якій судді віддали перемогу британцю.

Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту Елеанор Паттерсон
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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