Паттерсон вдалося перемогти Магучіх у восьмий раз: Левченко поза подіумом

Магучіх несподівано програла Паттерсон на турнірі в Німеччині
Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх посіла друге місце у стрибках у висоту на турнірі срібної серії Континентального легкоатлетичного туру в Німеччині. Переможницею змагань стала австралійка Елеанор Паттерсон.
Про результат виступу Магучіх та Юлії Левченко повідомив портал Новини.LIVE.
Українки не вразили результатами
Після висоти 1,93 м стало зрозуміло, хто боротиметься за медалі. Магучіх, Паттерсон та представниця Ямайки Ламара Дістін подолали цю планку з першої спроби, а також без помилок взяли висоти 1,96 та 1,98 м.
На висоті 2,00 м Дістін завершила виступ, тоді як Паттерсон підкорила планку з першої спроби, а Магучіх — лише з третьої.
Переможницю визначила висота 2,02 м. Австралійка подолала її з третьої спроби, тоді як українці ця висота не підкорилася. У підсумку Магучіх стала срібною призеркою турніру.
Після переможного стрибка Паттерсон замовила висоту 2,05 м, щоб спробувати встановити новий рекорд Австралії. Однак усі три спроби виявилися невдалими.
Левченко завершила турнір на п'ятому місці з результатом 1,86 м.
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