Паттерсон вдалося перемогти Магучіх у восьмий раз: Левченко поза подіумом

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх посіла друге місце у стрибках у висоту на турнірі срібної серії Континентального легкоатлетичного туру в Німеччині. Переможницею змагань стала австралійка Елеанор Паттерсон.

Про результат виступу Магучіх та Юлії Левченко повідомив портал Новини.LIVE.

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Українки не вразили результатами

Після висоти 1,93 м стало зрозуміло, хто боротиметься за медалі. Магучіх, Паттерсон та представниця Ямайки Ламара Дістін подолали цю планку з першої спроби, а також без помилок взяли висоти 1,96 та 1,98 м.

На висоті 2,00 м Дістін завершила виступ, тоді як Паттерсон підкорила планку з першої спроби, а Магучіх — лише з третьої.

Переможницю визначила висота 2,02 м. Австралійка подолала її з третьої спроби, тоді як українці ця висота не підкорилася. У підсумку Магучіх стала срібною призеркою турніру.

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Після переможного стрибка Паттерсон замовила висоту 2,05 м, щоб спробувати встановити новий рекорд Австралії. Однак усі три спроби виявилися невдалими.

Левченко завершила турнір на п'ятому місці з результатом 1,86 м.

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