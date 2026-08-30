Паттерсон удалось победить Магучих в восьмой раз: Левченко не попала на подиум

Магучих неожиданно уступила Паттерсон на турнире в Германии
Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих заняла второе место в прыжках в высоту на турнире "Серебряной серии" Континентального легкоатлетического тура в Германии. Победительницей соревнований стала австралийка Элеанор Паттерсон.
О результатах выступления Магучих и Юлии Левченко сообщил портал Новини.LIVE.
Украинки не впечатлили своими результатами
После высоты 1,93 м стало ясно, кто будет бороться за медали. Магучих, Паттерсон и представительница Ямайки Ламара Дистин преодолели эту планку с первой попытки, а также без ошибок взяли высоты 1,96 и 1,98 м.
На высоте 2,00 м Дистин завершила выступление, тогда как Паттерсон преодолела планку с первой попытки, а Магучих — только с третьей.
Победительницу определила высота 2,02 м. Австралийка преодолела её с третьей попытки, тогда как украинкам эта высота не покорилась. В итоге Магучих стала серебряной призёркой турнира.
После победного прыжка Паттерсон заказала высоту 2,05 м, чтобы попытаться установить новый рекорд Австралии. Однако все три попытки оказались неудачными.
Левченко завершила турнир на пятом месте с результатом 1,86 м.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после проигранного поединка Мозеса Итауму вынесли с ринга на носилках, а впоследствии отправили на медицинское обследование в больницу.
Также Новини.LIVE писал, что длительная пауза Дениса Беринчика без боев завершилась встречей с Сэмом Ноксом, в которой судьи отдали победу британцу.