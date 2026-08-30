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Главная Спорт Магучих неожиданно уступила Паттерсон на турнире в Германии

Магучих неожиданно уступила Паттерсон на турнире в Германии

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30 августа 2026 19:37
Паттерсон удалось победить Магучих в восьмой раз: Левченко не попала на подиум
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих заняла второе место в прыжках в высоту на турнире "Серебряной серии" Континентального легкоатлетического тура в Германии. Победительницей соревнований стала австралийка Элеанор Паттерсон.

О результатах выступления Магучих и Юлии Левченко сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинки не впечатлили своими результатами

После высоты 1,93 м стало ясно, кто будет бороться за медали. Магучих, Паттерсон и представительница Ямайки Ламара Дистин преодолели эту планку с первой попытки, а также без ошибок взяли высоты 1,96 и 1,98 м.

На высоте 2,00 м Дистин завершила выступление, тогда как Паттерсон преодолела планку с первой попытки, а Магучих — только с третьей.

Победительницу определила высота 2,02 м. Австралийка преодолела её с третьей попытки, тогда как украинкам эта высота не покорилась. В итоге Магучих стала серебряной призёркой турнира.

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После победного прыжка Паттерсон заказала высоту 2,05 м, чтобы попытаться установить новый рекорд Австралии. Однако все три попытки оказались неудачными.

Левченко завершила турнир на пятом месте с результатом 1,86 м.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после проигранного поединка Мозеса Итауму вынесли с ринга на носилках, а впоследствии отправили на медицинское обследование в больницу.

Также Новини.LIVE писал, что длительная пауза Дениса Беринчика без боев завершилась встречей с Сэмом Ноксом, в которой судьи отдали победу британцу.

Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту Элинор Паттерсон
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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