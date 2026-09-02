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Главная Спорт Украина будет представлена 5 легкоатлетами на новом абсолютном ЧМ

Украина будет представлена 5 легкоатлетами на новом абсолютном ЧМ

Ua ru
2 сентября 2026 21:54
Магучих и еще 4 украинца прошли отбор на первый абсолютный ЧМ по лёгкой атлетике
Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Фото: Reuters

Пятеро украинских легкоатлетов получили право выступить на первом в истории абсолютном чемпионате мира. Окончательный состав участников определился после обновления мирового рейтинга.

Об представителях Украины сообщил портал Новини.LIVE.

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Олег Дорощук
Олег Дорощук. Фото: Reuters

Украину представят пять легкоатлетов

В состав сборной Украины вошли четыре представителя прыжков в высоту и один метатель молота.

Ярослава Магучих получила автоматическую путевку как олимпийская чемпионка Парижа-2024. Украинка занимает второе место в мировом рейтинге и имеет лучший результат сезона в мире — 2,03 м.

По рейтингу на турнир также прошли Юлия Левченко, занимающая третье место в мировом рейтинге, и Ирина Геращенко. После возвращения к соревнованиям она повторила личный рекорд, преодолев высоту 2,00 м на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.

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В мужских прыжках в высоту Украину представит Олег Дорощук, который квалифицировался как лидер мирового рейтинга.

Единственным украинцем в метании молота станет бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Михаил Кохан. Он занимает четвертое место в мировом рейтинге и в этом сезоне установил личный рекорд — 82,38 м.

Михаил Кохан
Михаил Кохан. Фото: Reuters

Первый абсолютный чемпионат мира

Первый в истории абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике состоится 11–13 сентября в Будапеште. Новый турнир под эгидой World Athletics станет финальным стартом сезона и будет проходить раз в два года.

К участию будут допущены только сильнейшие спортсмены мира. В технических дисциплинах будут выступать по восемь атлетов, а в беговых — по 16. Всего организаторы ожидают около 400 участников из более чем 70 стран.

Соревнования продлятся три дня. В большинстве технических дисциплин квалификация проводиться не будет — медали разыграют сразу в финалах, тогда как в беговых видах состоятся полуфиналы и финалы.

Призовой фонд дебютного турнира составит рекордные 10 миллионов долларов. Победители каждой дисциплины получат по 150 тысяч долларов — это самые крупные призовые в истории легкой атлетики.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о мобилизации украинского боксера Евгения Хитрова, который в своё время входил в знаменитую олимпийскую сборную 2012 года.

Также Новини.LIVE писал, что в киевском «Динамо» уже подбирают варианты на случай отставки Игоря Костюка и выбирают между двумя кандидатами без большого опыта работы главным тренером.

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Ирина Геращенко Михаил Кохан Ярослава Магучих Юлия Левченко Олег Дорощук
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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