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Головна Спорт Бондаренко потрапив у корупційний скандал: контракт під загрозою

Бондаренко потрапив у корупційний скандал: контракт під загрозою

Ua ru
4 вересня 2026 12:29
Через Бондаренка в Аль-Ахлі спалахнув корупційний скандал і гравця можуть вигнати
Артем Бондаренко. Фото: "Аль-Ахлі"

Український півзахисник Артем Бондаренко опинився в центрі корупційного скандалу в саудівському "Аль-Ахлі". Після звільнення спортивного директора Руя Педру з'явилася інформація, що однією з причин відставки стало розслідування обставин переходу гравця з "Шахтаря" та можливих порушень під час погодження його контракту.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на журналістів Сашу Тавольєрі та Халіда Аль-Захрані.

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Артем Бондаренко
Артем Бондаренко. Фото: "Аль-Ахлі"

Спалахнув скандал через Бондаренка

Напередодні "Аль-Ахлі" офіційно оголосив про припинення співпраці зі спортивним директором Руєм Педру.

За даними саудівських джерел, рішення ухвалили після різкої критики трансферної кампанії, а також через конфлікт Педру з лідерами команди, серед яких Едуар Менді, Меріх Демірал та Іван Тоні. Тимчасово обов'язки спортивного директора виконуватиме Осама Хавсаві.

Невдовзі після цього журналіст Саша Тавольєрі повідомив, що в клубі нібито виявили кілька можливих корупційних епізодів. Один із них стосується трансферу Бондаренка.

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За інформацією джерела, українець та його агент розраховували на зарплату в розмірі 1,3 млн євро на рік, однак від імені клубу їм запропонували контракт із зарплатою 2,5 млн євро. Причину такої різниці ніхто не зміг пояснити, що й стало предметом внутрішньої перевірки.

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко з одноклубниками на тренуванні. Фото: "Аль-Ахлі"

Майбутнє Бондаренка під питанням

Після зміни спортивного директора майбутнє українця в "Аль-Ахлі" опинилося під великим питанням.

За інформацією Халіда Аль-Захрані, керівництво клубу розглядає варіанти дострокового припинення оренди або виключення Бондаренка із заявки на чемпіонат Саудівської Аравії. Для оцінки можливих юридичних наслідків "Аль-Ахлі" вже залучив юристів.

Інші джерела стверджують, що найближчим часом українець може бути заявлений лише на матчі Ліги чемпіонів АФК, а клуб паралельно шукатиме йому заміну.

Бондаренко перейшов до "Аль-Ахлі" із "Шахтаря" 22 серпня на правах оренди з обов'язковим правом викупу. За нову команду він встиг провести два матчі без результативних дій, після чого не потрапив до заявки на поєдинок чемпіонату проти "Аль-Хіляля" (0:3).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про рішення Руслана Маліновського та Арсенія Батагова щодо участі в запланованому матчі "Трабзонспора" на території Росії.

Також Новини.LIVE писав, що київське "Динамо" підписало чотирирічний контракт із 21-річним івуарійським вінгером Кеассе Ба.

футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Артем Бондаренко Аль-Ахлі (Саудівська Аравія)
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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