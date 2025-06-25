Трабзонспор близький до підписання Бондаренка зі Шахтаря за 6–7 млн євро

Артем Бондаренко. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" може продовжити розпродавати українських футболістів. Взимку команду покинули Данило Сікан та Олександр Зубков, які відправились в Туреччину.

Наступним може стати півзахисник Артем Бондаренко, повідомив портал Taka Gazetesi.

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Бондаренко їде за кордон

За інформацією турецьких джерел, "Трабзонспор" наблизився до підписання контракту з 24-річним Бондаренком.

Клуби ще взимку вели перемовини про трансфер, але вони провалились. Наразі "Шахтар" пішов на поступки та замість 10 млн євро продасть гравця за 6-7 млн євро.

Контракт Бондаренка з "Шахтарем" діє до 31 грудня 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 10 млн євро.

У сезоні 2024/2025 рр. Бондаренко провів 25 матчів, забив вісім голів та віддав два асисти.

У "Трабзонспорі" грають українці Арсеній Батагов, Зубков та Сікан.

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