Трабзонспор близький до підписання Бондаренка зі Шахтаря за 6–7 млн євро

Шахтар близький до продажу Бондаренка — що відомо
Донецький "Шахтар" може продовжити розпродавати українських футболістів. Взимку команду покинули Данило Сікан та Олександр Зубков, які відправились в Туреччину.
Наступним може стати півзахисник Артем Бондаренко, повідомив портал Taka Gazetesi.
Бондаренко їде за кордон
За інформацією турецьких джерел, "Трабзонспор" наблизився до підписання контракту з 24-річним Бондаренком.
Клуби ще взимку вели перемовини про трансфер, але вони провалились. Наразі "Шахтар" пішов на поступки та замість 10 млн євро продасть гравця за 6-7 млн євро.
Контракт Бондаренка з "Шахтарем" діє до 31 грудня 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 10 млн євро.
У сезоні 2024/2025 рр. Бондаренко провів 25 матчів, забив вісім голів та віддав два асисти.
У "Трабзонспорі" грають українці Арсеній Батагов, Зубков та Сікан.
Нагадаємо, у Франції Ліонеля Мессі досі критикують за ганебну гру.
Топовий італійський тренер може очолити клуб "Аль-Наср" Кріштіану Роналду.
Російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов напередодні трансферу Іллі Забарного закрив великий борг.
Харківський "Металіст 1925" хоче посилити атаку потужним іноземцем.
Читайте Новини.LIVE!